奇美博物館名琴音樂會 傳奇典藏7月登台

奇美博物館每年以館藏名琴推出多元音樂活動，將於7月22日推出「珠玉之歌─蘇顯達奇美名琴獨奏會」，由名小提琴家蘇顯達使用頂級典藏名琴「奧雷．布爾」進行精采演出。

奇美博物館今天新聞稿指出，館方長期致力於音樂藝術推廣，並系統性蒐藏提琴，至今已成為全球最大的名琴蒐藏機構，透過每年推出多元音樂活動，滿足大眾與古典樂迷對音樂藝術愛好。

館方指出，「珠玉之歌─蘇顯達奇美名琴獨奏會」，由國內外頗負盛名的小提琴家蘇顯達，使用頂級典藏名琴「奧雷．布爾」（Ole Bull）帶來精采絕倫演出。

館方指出，「奧雷．布爾」出自製琴師耶穌．瓜奈里（Giuseppe Guarneri del Gesu，1698-1744）之手。耶穌．瓜奈里從小接受優異的製琴訓練，融合史卓底瓦里（Antonio Stradivari，約1644-1737）、馬吉尼（Giovanni Paolo Maggini，1580-約1630/31）與眾多前輩經驗，成就強烈個人風格，被評為是繼史卓底瓦里後最偉大的製琴師。

館方指出，耶穌．瓜奈里的製琴成就也讓瓜奈里家族在製琴史上擁有不可撼動的重要地位，這把提琴公認為他的最後遺作。由於曾是挪威小提琴大師奧雷．布爾（Ole Bull）所持有且珍愛的琴，因此有「奧雷．布爾」別號。

館方指出，這把名琴是奇美博物館重要典藏，自1992年收藏後，多次出借到美國大都會博物館、挪威卑爾根葛利格博物館、法國巴黎音樂博物館展示，並在挪威紀念奧雷．布爾的電影及電視中亮相。在音色部分，「奧雷．布爾」擁有巨砲般神奇聲響，可以豪邁奔放、亦能婉約溫柔，是許多提琴樂迷趨之若鶩、渴望親耳體驗的夢幻逸品。

館方指出，音樂會曲目規劃，除了18世紀古典時期的莫札特第24號小提琴與鋼琴奏鳴曲、20世紀義大利組曲，還有多首耳熟能詳、膾炙人口的珠玉小品，如綠島小夜曲、望春風等，展現蘇顯達卓越演奏技巧與刻劃情感魅力，同時突顯名琴張力與細膩。館方指出，音樂會將於7月22日於奇美博物館舉行，今天起至7月10日推出早鳥優惠票。