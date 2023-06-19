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嘉市湖美夜市挨罰6萬元 業者：即起停業另尋場地

中央社／ 嘉義市19日電

嘉市「湖美夜市」營運1個月逾200攤進駐，熱鬧滾滾，但因土地使用不符規定，市府已通知停業，日前依法開罰並裁處6萬元罰鍰；業者今天表示，即日起停業，另尋場地。

嘉義市政府表示，「湖美夜市」鄭姓業者去年8月間來函詢問如何申請，市府在同月31日回函，但都沒收到業者送件；市府今年3月向鄭姓業者說明土地可使用的業類，也明確告知不得經營攤販集中場。

市府在今年4月28日勘查現場時，遇到鄭姓業者也再重申，土地使用不符合規定，市府基於輔導，請業者應調整經營方向，以符合土地使用規定。

不過，「湖美夜市」卻於今年5月19日開始營運，市府相關單位現勘確認，已違規使用；夜市因人潮群聚，有交通、消防等公共安全考量，5月26日與業者開會後，已口頭及發函通知停業。

市府指出，「湖美夜市」16日晚上照常營業，人潮爆滿，同日下午與業者會商，再次說明因夜市不符合土地分區使用規定，必須依法查處，17日已開出罰單並裁處新台幣6萬元罰鍰。

市府表示，「湖美夜市」若持續營業，除持續開罰外，將採取斷水斷電等措施，公權力不容被挑戰，市府會持續查處；業者如果循正常管道申請，市府會盡力輔導設立。

鄭姓業者今天告訴中央社記者，將配合市府規定，即日起停業，會在短時間尋找其他適合場地，希望市府能盡速輔導設立。

「湖美夜市」占地2000多坪，有200多攤進駐，5月中旬開始營運，營運時間為每週三及五，除了吸引市區民眾消費外，鄰近的嘉義縣水上、中埔，以及台南市白河區民眾也會來消費，特別是年輕人及學生族群。

夜市 嘉義 罰單

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