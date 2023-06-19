防制人口販運 雲縣府召開跨局處協調聯繫會議

為防制人口販運「豬仔」事件發生，雲縣府今天召開防制會議，縣長張麗善表示，人口販運犯案手法推陳出新，透過會議讓相關局處群策群力分工合作，守護人民財產及生命安全。

雲林縣政府今天召開防制人口販運協調聯繫會議，張麗善主持會議，會中邀請雲檢檢察官莊珂惠列席指導。

根據雲林縣警察局統計，從去年到今年5月民眾遭詐至東南亞的受理24件人口販運案件，列管中13件、解除列管11件，此外已偵破5案19人。

張麗善表示，人口販運的犯案手法推陳出新，最嚴重的不只失財、失色，甚至連器官都要被摘除失去了生命，所以縣府今天召開防制會議，希望跨局處可以群策群力分工合作，共同追蹤查緝，守護人民財產及生命安全。

張麗善說，近年縣府團隊持續依「防制人口販運工作執行計畫」落實推動防制人口販運工作，民國109年推動成果獲內政部評核為優等單位；此外，警察局辦理防制人口販運查緝成效，去年度獲警政署評核為乙組第5名，今年有機會得到第3名。

為有效防制人口販運，雲林縣警察局每週執行專案，針對轄內租屋和旅宿業清查，遏止犯罪。

雲林縣警察局長林故廷指出，畢業季到來，求職詐騙也很多，根據刑事局資料顯示，詐騙集團一開始從柬埔寨到緬甸的KK園區，現在擴散到阿拉伯聯合大公國，呼籲學子在求職時要特別小心。