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台南登革熱疫情持續 日本腦炎又來亂在西港添一個案

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市登革熱防治中心針對危險區域，持續噴藥殺蚊。圖／衛生局提供
台南市登革熱防治中心針對危險區域，持續噴藥殺蚊。圖／衛生局提供

台南市今天再新增1例登革熱本土病例，累計達15例，患者家住仁德區、為之前確診病例的同住家人，由於端午節4天連假即將來臨，台南市登革熱防治中心下午特別開會研商連假防治措施，不希望疫情在連假間擴散；而登革熱疫情持續延燒，台南市西港區則出現今年首例的日本腦炎病例，同樣也是經由病媒蚊叮咬感染，衛生局提醒民眾夏季多雨，一定要注意相關傳染病的防治。

今天新增病例為73歲男性，防治中心表示，該病例為先前確診病例的家屬，經由登革熱防治中心擴大採血發現，個案居住地已完成戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。

衛生局今天動員全局各科室同仁劃分督導責任區，啟動3級複查，於社區動員孳清完再次巡查，務求「趕盡殺孓」，衛生局表示，今日於仁德區成功里共孳清203戶，其中陽性戶3戶，發現89個積水容器，查獲3個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教262人，並現場開立3張舉發單。

衛生局表示，除登革熱外，台南市最近並出現1例日本腦炎確定病例，個案為50餘歲女性，居住西港區，調查後發現，因個案住家鄰近區域內即有豬舍及水田等高風險環境，研判感染地可能為住家附近，已於個案住家及附近養豬場懸掛捕蚊燈進行誘捕病媒蚊等相關防治措施，並加強對鄰近民眾之衛教宣導。

登革熱防治中心目前在確定病例住家及活動處噴藥，引發「擾民」的批評，永康區有商家因此停業，認為噴藥造成不便，防治中心今天表示，並沒有要求商家歇業，因該地區為病例的居住地，中心依據疾病管制署登革熱防治工作指引，通知家戶及商家須配合化學防治，商家主動暫時停業幾小時，感謝所有商家的配合，疫情當前，如果民眾拒絕相關的防疫作為，中心將依傳染病防治法第67條，開罰6萬到30萬元不等罰款。

台南市登革熱疫情持續，各地都有發現陽性容器，市府今天再開出3張罰單。圖／衛生局提供
台南市登革熱疫情持續，各地都有發現陽性容器，市府今天再開出3張罰單。圖／衛生局提供

衛生局 登革熱 台南

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