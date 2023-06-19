嘉市扶輪社認養行道樹 打造石斛蘭景觀步道
嘉義市南區扶輪社今年5月起認養世賢路三段（新民路至上海路口）道路植栽區，規劃在行道樹種上石斛蘭，打造石斛蘭景觀步道，營造更美好的生活環境，今天舉辦石斛蘭景觀步道認養揭牌儀式，嘉義市長黃敏惠種下第１棵石斛蘭。黃敏惠表示，預計2年後成為賞花打卡的新熱點。
黃敏惠說，世賢路上綠意盎然的大樹、豐富的生態環境，提供附近居民早晚運動休閒的良好場所，嘉義南區扶輪社認養世賢路三段道路植栽區新民路到上海路1.8公里，共種植1200棵的石斛蘭，再跟結合現有景觀融入，不但綠化更有美化，2年後這裡會有也將成為賞花打卡的新熱點。
嘉義市南區扶輪社社長何健標表示，美化環境是大家的共同責任，「梅蘭竹菊」是花中四君子，「蘭花獨處幽谷，清香襲人」，用這樣的方式成就「嘉義京都」之美。
建設處長田長沛表示，石斛蘭在溫暖及短日照環境下開花，每枝花梗可開 4～18 朵，觀賞價值高。藉由嘉義市南區扶輪社認養種植養護的石斛蘭景觀步道，吸引愛好石斛蘭的市民前來賞景，行銷嘉義市。
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