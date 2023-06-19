嘉縣第1家合法露營場 落腳中埔鄉築夢森居

中央放寬農牧或林業用地得申設露營場，嘉縣文化觀光局啟動輔導機制，17日協助中埔鄉「築夢森居」探索生態農場成為全縣第一家合法露營場。今年目標輔導40家業者通過申請。

嘉義縣文觀局今天新聞稿表示，中央在去年7月20日修法放寬農牧或林業用地得申設露營場，經半年努力輔導「築夢森居」通過申請，是嘉義縣第一家合法露營場。

文觀局長徐佩鈴指出，嘉義縣露營場業者多分布山區，土地幾乎為農牧或林業用地，雖法令鬆綁，但多數業者都是農民兼營露營場，文件法規複雜難解。文觀局今年2月訂定嘉義縣露營場管理注意事項，明確揭露嘉縣申請文件及審查單位，協助業者從非法轉成合法。

文觀局指出，現申設露營場需依「露營場管理要點」提出申請，也應符合水土保持、環境保護、公共衛生、公共安全等規定保障露營活動者權益。其中，又以農牧或林業用地限制最多，除開發面積、設施種類及環境敏感區等限制外，還需分2階段申請，業者先取得土地使用許可後才能開發，完工後還需再申請設置登記。

嘉縣府目前列管80餘家業者，陸續有7件提出申請，目前已通過1件，由於說明會舉辦後發現申請意願仍偏低，特別前往既有露營場現地勘查，協助業者判斷改善方向提出申請，並接續委託輔導團啟動輔導機制，包括盤點露營場現況、辦說明會、設置諮詢專線及製作申請文件範例暨懶人包等服務，今年目標輔導40家業者通過申請。

此外，文觀局更針對既有露營場業者，免費協助製作土地容許申請或設置申請文件，最直接解決問題，後續也將分年度編列經費，輔導過程中若遇有法令適用疑義，及各業者共同面臨開發面積、設施種類及環境敏感區等限制問題，會持續向中央反映。