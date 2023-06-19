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肉粽受物價波動上漲 威震愛心協會號召志工包粽助弱勢

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
中華民國威震愛心發展協會攜手西螺福興宮，捐贈物資給弱勢，希望讓其安心過端午。圖／西螺福興宮提供
中華民國威震愛心發展協會攜手西螺福興宮，捐贈物資給弱勢，希望讓其安心過端午。圖／西螺福興宮提供

受到物價上漲影響，今年肉粽及食材價格多數都上漲，憂心弱勢家庭無力過節，中華民國威震愛心發展協會首度攜手雲林縣西螺福興宮，在端午節捐贈逾30萬元，號召志工包粽子，分送給西螺地區230戶低收入戶

中華民國威震愛心發展協會理事長吳明達說，太平媽祖慈悲為懷，長年照顧地方弱勢，讓他很感動，決定發心奉獻肉粽、白米、麵線、泡麵、沙拉油、餅乾等民生物資關懷社會。

吳明達表示，中華民國威震愛心發展協會行善足跡遍及台北、桃園、台中、雲林、嘉義、高雄、屏東、宜蘭、台東、花蓮，包含育幼院、低收入戶、無力安葬者及教養院等弱勢。

西螺福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮是濁水溪兩岸的信仰中心，對推廣公益活動及地方公共事務不遺餘力，很高興能發揮拋磚引玉精神，今年西螺福興宮加碼贈送數百份「端午香包組」與瑞春醬油提供禮盒，希望過節不分貧富、安康過端午。

中華民國威震愛心發展協會攜手西螺福興宮，捐贈物資給弱勢，希望讓其安心過端午。圖／西螺福興宮提供
中華民國威震愛心發展協會攜手西螺福興宮，捐贈物資給弱勢，希望讓其安心過端午。圖／西螺福興宮提供
中華民國威震愛心發展協會攜手西螺福興宮，捐贈物資給弱勢，希望讓其安心過端午。圖／西螺福興宮提供
中華民國威震愛心發展協會攜手西螺福興宮，捐贈物資給弱勢，希望讓其安心過端午。圖／西螺福興宮提供

愛心 低收入戶

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