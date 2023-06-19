嘉市邀請勇壯世代組樂團圓夢 以音樂豐富人生

嘉義市衛生局辦理的「全嘉樂起來」系列活動今天啟動，將招生50歲以上勇壯族籌組樂團，邀請所有喜好音樂的勇壯世代一同站上舞台圓夢，以音樂豐富人生。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，高齡化與少子化浪潮是現今全球共同面臨的議題，每個國家與城市都在學習如何應對。近年嘉義市致力於提升50歲後的世代成為「樂齡勇壯」的一代，鼓勵勇壯世代開啟多元新人生，期待「全嘉樂起來」系列活動成為起點，讓更多勇壯族以音樂豐富人生。

黃敏惠指出，「全嘉樂起來」期待帶領勇壯族找回記憶中熟悉的音樂或年輕時喜愛的音樂，邀請勇壯族籌組「大提琴重奏團」、「烏克麗麗合奏團」、「創意擊樂團」、「國樂團」、「合唱團」及「米克斯流行樂團」等6類樂團，除米克斯流行樂團需具備演奏基礎外，其餘樂團均無需音樂基礎。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，「全嘉樂起來」系列活動不只進行音樂培訓及排練，更穿插樂齡律動、舉辦樂團體驗營、烏克麗麗工廠參訪、手作樂器及音樂會欣賞等，內容多元有趣，未來也會為團員量身打造時尚造型，並進行4場公開演出、1場成果發表，以及發行人氣樂團單曲

「全嘉樂起來」系列活動今天啟動，邀請成員平均73歲的嘉西樂團以活潑音樂開場，嘉西樂團常用動人旋律在社區關懷據點及機構帶動活力與療癒心靈，這也是勇壯樂團的典範。

衛生局指出，勇壯樂團招生報名資訊可至嘉義市衛生局網站或嘉市A健康臉書（Facebook）粉絲專頁查詢，報名即日起至28日截止。