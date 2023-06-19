快訊

訪中行將畫句點 美國務院官員：布林肯下午4:30會晤習近平

被黃子佼爆碰毒 阿雅發聲明「將拿起法律武器」

女高中生農場實習爆重傷 右掌遭切割機捲入輾碎送醫截肢

嘉市邀請勇壯世代組樂團圓夢 以音樂豐富人生

中央社／ 嘉義市19日電

嘉義衛生局辦理的「全嘉樂起來」系列活動今天啟動，將招生50歲以上勇壯族籌組樂團，邀請所有喜好音樂的勇壯世代一同站上舞台圓夢，以音樂豐富人生。

嘉義市長黃敏惠致詞表示，高齡化與少子化浪潮是現今全球共同面臨的議題，每個國家與城市都在學習如何應對。近年嘉義市致力於提升50歲後的世代成為「樂齡勇壯」的一代，鼓勵勇壯世代開啟多元新人生，期待「全嘉樂起來」系列活動成為起點，讓更多勇壯族以音樂豐富人生。

黃敏惠指出，「全嘉樂起來」期待帶領勇壯族找回記憶中熟悉的音樂或年輕時喜愛的音樂，邀請勇壯族籌組「大提琴重奏團」、「烏克麗麗合奏團」、「創意擊樂團」、「國樂團」、「合唱團」及「米克斯流行樂團」等6類樂團，除米克斯流行樂團需具備演奏基礎外，其餘樂團均無需音樂基礎。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，「全嘉樂起來」系列活動不只進行音樂培訓及排練，更穿插樂齡律動、舉辦樂團體驗營、烏克麗麗工廠參訪、手作樂器及音樂會欣賞等，內容多元有趣，未來也會為團員量身打造時尚造型，並進行4場公開演出、1場成果發表，以及發行人氣樂團單曲

「全嘉樂起來」系列活動今天啟動，邀請成員平均73歲的嘉西樂團以活潑音樂開場，嘉西樂團常用動人旋律在社區關懷據點及機構帶動活力與療癒心靈，這也是勇壯樂團的典範。

衛生局指出，勇壯樂團招生報名資訊可至嘉義市衛生局網站或嘉市A健康臉書（Facebook）粉絲專頁查詢，報名即日起至28日截止。

樂團 衛生局 嘉義

延伸閱讀

米克斯衝馬路被撞死也害騎士亡 飼主沒綁過失致死送辦

蟬聯5星市長 黃敏惠領獎感謝市民信任、肯定

家裡2狗極大反差！米克斯100％服從連吃零食都超貼心 反觀柴柴活像「逆子」

「華麗計程車行」影集嘉市開拍 黃敏惠帶潮選店美食片場探班

相關新聞

台南夜市「千千萬萬個」超狂時間表曝光 一票網友點讚收藏：無處不夜市

台南大益夜市違規遭市府單位開罰，如今面臨停業危機，但台南被譽為美食之都還有許多知名夜市美食等著大家，臉書粉專「台南式 Tainan Style」整理一份超強夜市時間表，讓大家一目了然台南各大夜市何時開市迎賓客。

嘉市府五對原則因應幼兒餵藥 強化幼童安全網

新北市私幼園餵藥事件引起幼兒家長恐慌，中華民國幼教聯合總會又發聲明，呼籲未釐清真相前，幼兒「生病不入校、老師不餵藥」，暫...

布袋嘉應廟恢復中斷26年古香路 赴北港迎媽祖重建友誼

嘉義縣布袋鎮信仰中心的嘉應廟，因疫情停辦3年的「請王迎后」大規模遶境今年復辦，同時也恢復了中斷26年的赴北港朝天宮恭請三...

肉粽受物價波動上漲 威震愛心協會號召志工包粽助弱勢

受到物價上漲影響，今年肉粽及食材價格多數都上漲，憂心弱勢家庭無力過節，中華民國威震愛心發展協會首度攜手雲林縣西螺福興宮，...

人力不足、業務繁重還得休假支援 嘉縣基層衛生所盼增人

嘉義縣幅員遼闊，疫情肆虐下基層衛生所業務量大增，人力卻沒有跟著增加，每人承包3項以上業務，休假還得支援值班、抽血等工作，...

神鬼行者許献平新作 記載歸仁區有應公獨特信仰

素有「神鬼行者」封號的許献平，近年來針對台南有應公廟進行探訪，如今已經針對西港，北門、將軍等地區的有應公廟撰寫成冊。今年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦