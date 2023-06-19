嘉縣基層衛生所人力不足 業務繁重還得休假支援盼增人

嘉義縣幅員遼闊，疫情肆虐下基層衛生所業務量大增，人力卻沒有跟著增加，每人承包3項以上業務，休假還得支援值班、抽血等工作，議員呼籲增加人力，減輕護理人員工作壓力；衛生局表示，因涉及組織編制，去年爭取新增民雄、中埔及太保共3人，今年將持續爭取。

議員江佩曄說，她統計基層衛生所護理人員，每個鄉鎮都只有個位數人，相較鄰近的嘉市西區衛生所13名護理人員，人力不足、業務量繁重，且鹿草鄉6名護理人員中有1人被調到衛生局支援，實際上只剩5名護理人員，建議縣府增加人力。

江佩曄也說，嘉義縣基層衛生所每人需兼3項業務，甚至有兼任4項的，業務包山包海，就如監察院網站所說「從禮堂管到天堂」，假日需電話值班、留守、抽血on call，還要配合各種宣導活動，若遇同事休假，幾乎人力吃緊，無喘息空間。

縣長翁章梁說，確實許多基層單位感到人力吃緊，包括警察局、消防局等，醫護人員站在第一線很辛苦，經過疫情肆虐後，確實增加許多工作量，面對基層衛生所人力不足問題，會再與衛生局溝通討論，視情況面對並處理問題。