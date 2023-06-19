防制學生藥物濫用南市拿第一 4校獲全國績優

教育部「防制學生藥物濫用」績優教育單位選拔結果出爐，中小學組共有30校獲獎，台南市金城國中、永華國小、佳里國小及光復實小獲選績優，校數全國最多。市長黃偉哲說，此次南市國中小在教育部選拔中獲取佳績，顯見推動成果顯著。

金城國中運用午餐前5分鐘時段對學生播放新興毒品反毒短片宣導，深化學童反毒意識；永華國小由學生創作校園拒毒文宣並擔任宣導人員，引領校園塑造反毒風氣；佳里國小結合民間團體辦理校內反毒系列宣導活動，以富有反毒意涵的反毒歌曲，教導學子對毒品勇敢說「不」；光復實小結合學校地理環境特色，推動多元適性課程活動，讓學生激發個人學習潛能及增進正向概念，避免發生偏差或藥物濫用行為。

市長黃偉哲表示，為阻絕毒品進入校園，南市府定期跨局處防制藥物濫用工作整合及資訊交流，112學年度第2學期全市已建置729處吸食毒品熱點巡邏網，由校外會、警方、學校共同巡邏，適時勸導遊蕩在外學生返家，向上溯源以阻絕販毒組織引誘學生於校園內從事非法行為。

教育局鄭新輝說，為防制新興毒品進入校園，實現「健康城市，無毒家園」的施政目標，教育局自110年度起推動全面「入校入班」反毒宣導，及培訓校園反毒師資強化反毒宣導知能，111年度進一步提供10部簡短毒品主題宣導影片，以及發放每校1套新興毒品擬真教具，提供學校反毒師資入班宣導，加強學生的防範意識。

教育局表示，為鼓勵學校參與教育部「防制學生藥物濫用」工作績優選拔，從111年度起提高績優學校初評前5名獎勵額度，由1000元依名次逐次調高到5000元，以激勵學校人員推動防制藥物濫用工作士氣及型塑學習典範。