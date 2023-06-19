神鬼行者許献平新作 記載歸仁區有應公獨特信仰

素有「神鬼行者」封號的許献平，近年來針對台南有應公廟進行探訪，如今已經針對西港，北門、將軍等地區的有應公廟撰寫成冊。今年許献平對歸仁區21里25間有應公廟信仰，推出《台南市歸仁區有應公採訪錄》。他說，此部書是目前為止，花費最久撰寫的一區。

許献平研究有應公信仰已經有20多年，曾經到西港、北門、關廟等地有應公廟踏查，撰寫紀錄成冊並且編序為「南瀛厲祠誌」。今年度更是針對歸仁區有應公廟進行踏查，完成第8本有應公採訪錄，編序為「南瀛厲祠誌08」。

許献平表示，這次走遍歸仁區21里有應公廟，發現當地有應公信仰較為薄弱，僅有25間有應公廟祠。不過當地因為訪談耆老跨越區域大、沒有小廟祠的所在地資料及創建廟祠家屬不願接受訪問，導致田野調查就花費一年半，是迄今撰寫地方有應公紀錄中，耗時最久的一區。

書中記載歸仁有應公信仰會隨著當地建設蓬勃或衰弱，更能反映地方農家特色，如「菩元帥」原型就是糖廍都會祭拜的「廍公」。