聽新聞
test
0:00 / 0:00
延選兩年的北港朝天宮董監事會 公告10月1日投票改選
雲林縣北港朝天宮董監事會延期兩年未改選，經董事會決議今天廟方公告第11屆董監事會改選期程，預定今年9月1日受理候選人受理登記，並於10月1日舉行投票，本屆（10屆）有多位董監事均有意爭取連任，最近也傳出有不少年輕新秀有意參選，選情激烈不難預期。
北港朝天宮第10屆董監事會是於106年就職，4年1任本應於110年改選，但因疫情等因素延期，廟方董監事會日前開會決議今年進行改選，朝天宮並於今天公告選舉期程，預定於今年9月1日至9月5日在朝天宮受理參選人登記，並於10月1月在鎮區15里所設的投票所進行投票，將選出董事19人（候補5人）、監事5人（候補2人）。
依朝天宮組織章程選罷法規定，凡設籍於北港鎮區內15里的中央地方各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表，以及北港鎮市區的15里內設籍滿3年，年滿25歲的戶長具投票權。因此選舉人數總計約有7千多人。
朝天宮表示，基於個資法，廟方將於本月26日開始寄發「個人資料同意書」，並於7月23日截止收件，以利選舉人造冊之用。
朝天宮選舉日期已定，連日來有意參選的人紛紛展開拜票，現任董監事除3、4人有意退休，或有其子女代為出馬，其餘均將角逐連任，因此，下屆選舉新面孔將比往年多，今年參選人數應超過20人，依往年投票率，今年當選最低門檻估計應落在160票到180票之間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言