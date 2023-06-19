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延選兩年的北港朝天宮董監事會 公告10月1日投票改選

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
北港朝天宮董監事會將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董監事會將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣北港朝天宮董監事會延期兩年未改選，經董事會決議今天廟方公告第11屆董監事會改選期程，預定今年9月1日受理候選人受理登記，並於10月1日舉行投票，本屆（10屆）有多位董監事均有意爭取連任，最近也傳出有不少年輕新秀有意參選，選情激烈不難預期。

北港朝天宮第10屆董監事會是於106年就職，4年1任本應於110年改選，但因疫情等因素延期，廟方董監事會日前開會決議今年進行改選，朝天宮並於今天公告選舉期程，預定於今年9月1日至9月5日在朝天宮受理參選人登記，並於10月1月在鎮區15里所設的投票所進行投票，將選出董事19人（候補5人）、監事5人（候補2人）。

依朝天宮組織章程選罷法規定，凡設籍於北港鎮區內15里的中央地方各級民意代表、里鄰長、轎班、陣頭、鋪戶代表，以及北港鎮市區的15里內設籍滿3年，年滿25歲的戶長具投票權。因此選舉人數總計約有7千多人。

朝天宮表示，基於個資法，廟方將於本月26日開始寄發「個人資料同意書」，並於7月23日截止收件，以利選舉人造冊之用。

朝天宮選舉日期已定，連日來有意參選的人紛紛展開拜票，現任董監事除3、4人有意退休，或有其子女代為出馬，其餘均將角逐連任，因此，下屆選舉新面孔將比往年多，今年參選人數應超過20人，依往年投票率，今年當選最低門檻估計應落在160票到180票之間。

北港朝天宮董監事會今天公告將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董監事會今天公告將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董監事會將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝
北港朝天宮董監事會將於今年10月進行改選。記者蔡維斌／翻攝

北港朝天宮

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