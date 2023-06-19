永信心佳機構帶認知障礙長者包粽迎端午 情境療癒暖心

端午節將到，永信心佳長照機構舉辦「粽情飄香- 端午慶佳節」活動，今天帶領18位認知障礙長者將平時照顧的香草植物，轉換為粽子食材包粽，回憶傳統節日的文化內涵，也融入創新、手作和健康促進活動，暖心也是情境療癒。

永信社會福利基金會主任葉建鑫表示，為讓認知障礙長者保有生活的樂趣，藉由端午節將到，由香草達人胡佳韻老師規劃的南洋粽活動，透過香蘭葉飯及薑黃飯的顏色覺察、香草及食材的味道、自己包粽的觸覺刺激，喚醒長者長久以來的記憶和情感，也是情境療癒的一環。

永信社會福利基金會副主任江瑞敏說，端午節前，帶認知障礙的長者包南洋粽，讓長者自己選擇包、香蘭葉飯或薑黃飯，與傳統粽子不同，並將園藝香草課學習的香草置入粽子製作，讓長者試試不同的口味。