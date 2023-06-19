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幸福飽胃站 雲林推數位化掌握學童領餐狀況

中央社／ 雲林縣19日電
雲林縣政府自民國108年暑假起推動學童「幸福飽胃站」政策，縣府教育處19日舉行「幸福飽胃站」結合悠遊卡數位化兌餐記者會，雲林縣長張麗善（左2）、悠遊卡公司董事長林志盈（右2）等人參與。 中央社
雲林縣政府自民國108年暑假起推動學童「幸福飽胃站」政策，縣府教育處19日舉行「幸福飽胃站」結合悠遊卡數位化兌餐記者會，雲林縣長張麗善（左2）、悠遊卡公司董事長林志盈（右2）等人參與。 中央社

雲林縣自民國108年暑假起推動學童「幸福飽胃站」政策，全面補助4類經濟弱勢戶學童在寒暑假也能享用午餐。今年首推數位化，減省印製、發放流程，且有效掌握學童領餐狀況。

雲林縣教育處今天舉行「幸福飽胃站」結合悠遊卡數位化兌餐記者會，雲林縣長張麗善、悠遊卡公司董事長林志盈等人參與。

張麗善表示，縣府自民國108年暑假起推動「幸福飽胃站」政策，讓縣內低收入戶、中低收入戶、家庭突發因素及經導師證明等4種身分的學童至4大超商兌餐，實現全面守護弱勢學童目標，並補足社福政策缺漏，減少貧富差距的不平等。

張麗善說，過去兌餐方式採紙本，可能因餐券保管不當造成毀損，甚至整本餐券遺失，如今雲林縣國中小學生都有多功能智慧卡學生證，方便與悠遊卡公司建置數位平台。

教育處長邱孝文說，從今年暑假起實施「幸福飽胃站」餐券數位化，讓學生持卡至4大超商領餐，後續可利用系統查詢兌餐紀錄、推播提醒領餐等功能，不僅省去印製、發放及核銷紙本餐券流程及人力，更有效掌握學童領餐狀況，做為日後政策擬定依據。

雲林縣府每年編列新台幣2000萬元執行「幸福飽胃站」政策，讓5000名弱勢國中小學童可至4大超商兌餐，每餐預算60元，部分超商會自主推出加碼優惠。此外，考量到雲林縣部分偏遠地區，學校鄰近3公里內無超商，可由學校自行與鄰近餐飲店簽約或自訂餐盒方式，讓學童就近取餐。

雲林 張麗善

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