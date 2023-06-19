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阻絕登革熱病原擴散 仁德區對資收戶強力執行清除
台南本土登革熱15例病例活動史皆在仁德區，區公所這禮拜開始，針對疫區內4戶資收戶進行強力執行清除，目前兩戶已自行完成清理。另外兩戶今天早上開始將周邊環境進行整理，最快周三前，疫區內囤積戶就能全數完成。
今天一早，仁德區公所前往成功里成功一街及全福路2處資收戶家中確認是否已著手處理資源回收物品。一戶已經完成周邊易積水容器的清潔及囤積物整理；一戶因為只有一位長者獨力清理，目前已經商請附近資源回收站前來支援載運資收物。
仁德區區長黃素美表示，針對疫區內4家資收戶預計周三就能完成清除。甚至有居民已在家門口公告「不再做資源回收」可見里民們齊心做好防疫。
除此之外，黃素美指出將會擴大範圍，對區內資收戶逐步勸導做好清除。如果屢勸不聽，一經查獲積水容器內有病媒蚊孳生源，將舉發開單，並強力執行清除。
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