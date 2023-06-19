快訊

童年親睹母出軌衝擊大 黃子佼突爆大小S嗑藥「我不得不吃」

評／男性憂成性騷擾加害者？心理師：關鍵在缺乏這項能力

新光金與台新金「金金併」何時登場？ 黃天牧發言藏玄機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阻絕登革熱病原擴散 仁德區對資收戶強力執行清除

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
仁德區公所這禮拜開始，針對疫區內4戶資收戶進行強力清除。目前有兩家已經完成清理，另兩戶今天一早已經著手處理，最快禮拜三就能全數完成清理。記者李文德／攝影
仁德區公所這禮拜開始，針對疫區內4戶資收戶進行強力清除。目前有兩家已經完成清理，另兩戶今天一早已經著手處理，最快禮拜三就能全數完成清理。記者李文德／攝影

台南本土登革熱15例病例活動史皆在仁德區，區公所這禮拜開始，針對疫區內4戶資收戶進行強力執行清除，目前兩戶已自行完成清理。另外兩戶今天早上開始將周邊環境進行整理，最快周三前，疫區內囤積戶就能全數完成。

今天一早，仁德區公所前往成功里成功一街及全福路2處資收戶家中確認是否已著手處理資源回收物品。一戶已經完成周邊易積水容器的清潔及囤積物整理；一戶因為只有一位長者獨力清理，目前已經商請附近資源回收站前來支援載運資收物。

仁德區區長黃素美表示，針對疫區內4家資收戶預計周三就能完成清除。甚至有居民已在家門口公告「不再做資源回收」可見里民們齊心做好防疫。

除此之外，黃素美指出將會擴大範圍，對區內資收戶逐步勸導做好清除。如果屢勸不聽，一經查獲積水容器內有病媒蚊孳生源，將舉發開單，並強力執行清除。

仁德區公所這禮拜開始，針對疫區內4戶資收戶進行強力清除。目前有兩家已經完成清理，另兩戶今天一早已經著手處理，最快禮拜三就能全數完成清理。記者李文德／攝影
仁德區公所這禮拜開始，針對疫區內4戶資收戶進行強力清除。目前有兩家已經完成清理，另兩戶今天一早已經著手處理，最快禮拜三就能全數完成清理。記者李文德／攝影
已有資收戶在門口公告「不再做資收」，請當地居民不要再叫回收物放置。記者李文德／攝影
已有資收戶在門口公告「不再做資收」，請當地居民不要再叫回收物放置。記者李文德／攝影

資源回收 登革熱 台南

延伸閱讀

台南14例！防登革熱疫情擴大 北高雄大動作病媒清消監控

北高雄防堵台南登革熱疫情 高市開出2張罰單

台南新增3例本土登革熱病例 注意這處人潮眾多的市場有活動史

台南登革熱疫情延燒 衛生局：採檢站明天移至成功里

相關新聞

台南夜市「千千萬萬個」超狂時間表曝光 一票網友點讚收藏：無處不夜市

台南大益夜市違規遭市府單位開罰，如今面臨停業危機，但台南被譽為美食之都還有許多知名夜市美食等著大家，臉書粉專「台南式 Tainan Style」整理一份超強夜市時間表，讓大家一目了然台南各大夜市何時開市迎賓客。

嘉義市區出現隱翅蟲急消毒 醫：千萬不要用手打

近來嘉義市區出現隱翅蟲，引起市民恐慌向議員陳情，議員陳家平實地了解，在公園草皮、水溝、牆壁等處都看得到其蹤跡，已通報環保...

黃偉哲視察抽水站工程 要求抗旱防洪不懈怠

台南市政府向內政部營建署爭取經費興建學甲法源抽水站，工程進度已近8成，台南市長黃偉哲今天視察工程表示，雖然正逢汛期，但水...

阻絕登革熱病原擴散 仁德區對資收戶強力執行清除

台南本土登革熱15例病例活動史皆在仁德區，區公所這禮拜開始，針對疫區內4戶資收戶進行強力執行清除，目前兩戶已自行完成清理...

嘉市聖馬醫院今起為期2天義賣 銅板愛心助弱勢

為推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，嘉義市聖馬爾定醫院今天展開為期2天愛心義賣，於大雅院區一樓大廳熱鬧登場，義賣...

雲林青創基地揭牌 開放青年預約使用

雲林縣政府為打造友善青年的創業環境，修復原舊警察宿舍，改造為「撫錢51House雲林青年創業基地」，提供創業交流活動、創...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦