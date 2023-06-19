黃偉哲視察抽水站工程 要求抗旱防洪不懈怠

台南市政府向內政部營建署爭取經費興建學甲法源抽水站，工程進度已近8成，台南市長黃偉哲今天視察工程表示，雖然正逢汛期，但水庫蓄水量仍不足，抗旱、防洪都不能懈怠。

黃偉哲表示，學甲區依水系可分為南北兩區，先前治水已將南學甲淹水機率大幅降低，建置法源抽水站則可讓北學甲減少水患之苦，目前工程進度已完工近8成，原預計設置的5部抽水機已有3部上線，可開始發揮抽水功能。

黃偉哲強調，目前台南主要水庫蓄水量仍有不足，目前正逢汛期，可能有短時間強降雨情況發生，使低窪地區面臨淹水風險，市府團隊一方面要抗旱，一方面也要防洪，兩方面都不能鬆懈，已要求水利局及工程團隊加緊努力，讓抽水站如期如質完工，發揮百分百功能。

台南市水利局提供資料指出，法源排水區出口的北學甲排水為感潮段，常因外水頂托關閉排水閘門造成無法順利排除內水，遇短延時強降雨常造成秀昌里社區發生積淹水，水利局依據雨水下水道規劃於北學甲排水閘門出口右岸建置法源抽水站，配置5台抽水機組，完成後可有效改善積水無法排除問題。

水利局指出，法源抽水站工程總經費達新台幣5.2億元，由營建署補助新台幣3.8億元，地方配合款1.4億元，工程於5月已先安裝3部抽水機組試車完成，已投入防汛抽水，後續2部機組將於7月底前完成安裝試車，整體工程預計10月完工。