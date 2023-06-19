台南夜市「千千萬萬個」超狂時間表曝光 一票網友點讚收藏：無處不夜市

台南大益夜市違規遭市府單位開罰，如今面臨停業危機，但台南被譽為美食之都還有許多知名夜市美食等著大家，臉書粉專「台南式 Tainan Style」整理一份超強夜市時間表，讓大家一目了然台南各大夜市何時開市迎賓客。

台南不愧是台灣美食聚集地，「台南式」粉專就曬出一份台南夜市時間表，笑稱「一個沒開，我們還有千千萬萬個」，這份超強夜市時間表依時間（星期幾）和地點（行政區）做劃分，結果發現台南每天都有夜市營業，且選擇還很多！

這則貼文吸引超過6千人點讚收藏，網友們都忍不住大讚「簡直功德無量」、「一定要收藏，感謝你！」、「我需要這個酷東西，謝謝我收下了」、「『大大武花大武花』已經滿足不了我了」、「我決定要好好認真逛」、「台南無處不夜市」。