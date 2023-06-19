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嘉市聖馬醫院今起為期2天義賣 銅板愛心助弱勢

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市聖馬爾定醫院今天展開為期2天愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院今天展開為期2天愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供

為推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，嘉義市聖馬爾定醫院今天展開為期2天愛心義賣，於大雅院區一樓大廳熱鬧登場，義賣所得將投入社區醫療部「阿里山山地醫療基金」項目。聖馬爾定醫院社區醫療部主任陳汶均表示，愛心義賣期望凝聚各方愛的力量，讓閒置品可以發揮物盡其用的效益，同時也讓民眾用銅板就能做愛心。

社區醫療部社工師羅安婕表示，因為疫情關係停辦了2年，今年決定舉辦後，來自社區民眾的募集猶如雪花般飛來，且都是一次一大批的載來醫院，除了家庭五金，還有超新的玩偶、文具玩具、生活雜貨品等，整間辦公室都已經堆積如山，整理雖然很費勁但同仁還是充滿熱血；除了二手小物現場還有許多美食小吃可供選購 ，讓大家逛得滿意、吃得開心。

社區醫療部主任陳汶均表示，今年再次啟動愛心義賣，期望凝聚各方愛的力量，讓閒置品可以發揮物盡其用的效益，同時也讓民眾用銅板就能做愛心，即使現在大環境不易，但關注弱勢還是可以從你我做起。

民眾張小姐說，醫院每年義賣她都會安排看診順便來挖寶，停辦2年感覺有些失落，知道今年要舉辦特地準備好零錢參與；現場志工們認真招呼不停歇，民眾也很積極熱絡在挑選。

為推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，嘉義市聖馬爾定醫院展開愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供
為推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，嘉義市聖馬爾定醫院展開愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院展開為期2天愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院展開為期2天愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供
為推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，嘉義市聖馬爾定醫院今天展開為期2天愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供
為推動關懷獨居老人服務及阿里山偏鄉醫療所需，嘉義市聖馬爾定醫院今天展開為期2天愛心義賣。圖／聖馬爾定醫院提供

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