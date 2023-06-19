雲林青創基地揭牌 開放青年預約使用

雲林縣政府為打造友善青年的創業環境，修復原舊警察宿舍，改造為「撫錢51House雲林青年創業基地」，提供創業交流活動、創業藝文展示、創業知能課程、創業諮詢門診服務、雲青Coworking Space等5大創業資源服務，今天揭牌，縣長張麗善表示，希望這個空間能讓青年在地深耕發展，長留雲林。

位於雲林縣斗六市府前街51號的「撫錢51House雲林青年創業基地」今天揭牌，現場除提供雲林縣在地創業資源及友善創業環境，也邀請雲林各領域在地青年分享創業成果。

雲林縣長張麗善說，為鼓勵青年返鄉、留鄉，雲林縣舉凡促進青年公共參與、就創業輔導以及多元發展等都已有相關具體成果，並有「保母式陪跑」方式，由專人輔導創業青年前進，讓青年在創業的路上不孤單。

勞動暨青年事務發展處長張世忠表示，雲林縣政府今年擴大辦理「青年創業輔導系列活動」與成立「青年創業補助金」，針對20歲至40歲想要創業的青年，提供創業育成輔導資源，另規畫「創業分享沙龍」，邀請全台各地及雲林在地創業前輩分享創業實務經驗，讓青年在創業路上少走一點彎路。