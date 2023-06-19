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超萌！頑皮世界打造號稱全台最長及最短陸上龍舟

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
端午連假將至，台南學甲頑皮世界動物園特別打造僅1公尺的陸上龍舟，還可看到可愛天竺鼠正在覓食。圖 ／業者提供
端午連假將至，台南學甲頑皮世界動物園特別打造僅1公尺的陸上龍舟，還可看到可愛天竺鼠正在覓食。圖 ／業者提供

端午連假將至，台南學甲頑皮世界動物園特別打造兩款號稱全台最長及最短陸上龍舟，

長度各15及1公尺，提供遊客及動物搭乘，超萌造型亮相，相當吸睛。22至25日端午連假園方推出一票到底專案，門票最低5折起。

園方安排一群可愛天竺鼠聚集在龍舟上大快朵頤，模樣可愛；原來是動物營養師針對動物特性製作蔬菜粽，還將食盆改裝成1公尺長的迷你龍舟。天竺鼠們看到新玩意，一開始還好奇張望，接著就爭先恐後上船享用美食。不只內餡，連包粽葉都不放過，超萌可愛爆表。

業者也將電動遊園車也改裝成陸上龍舟，總長15公尺，比一般龍舟12公尺還長，號稱是全台灣最長的龍舟。坐在最前面遊客像是奪標手，後面乘客是槳手，實際上不用划船，就可以輕鬆遊園看動物，這樣創意逗趣龍舟，遊客紛紛搶搭拍照。

頑皮世界說，今年端午節四天連假，以「粽夏動物節」為主題規畫系列活動，除能與動物近距離互動，聆聽知識性動物保育解說，還能逛市集、參加人體立蛋賽，在炎炎夏日玩水樂園滑梯、品嘗義式冰淇淋、火龍果霜淇淋、冰心甜粽。

此外，新改裝完成遊樂設施，更是大小朋友最愛，肚子餓了還能夠吃道地南部粽、香酥炸物、潛艇堡連續四天都有有趣活動與美食。

22至25日端午連假期間，園方推出一票到底專案，門票最低5折起，就能一票暢玩動物園、水樂園、遊樂園，加碼再送消費券。

頑皮世界添購新設施，炎炎夏日闔家可玩水消暑。圖 ／業者提供
頑皮世界添購新設施，炎炎夏日闔家可玩水消暑。圖 ／業者提供
業者將電動遊園車也改裝成陸上龍舟，總長15公尺，號稱全台最長陸上龍舟。圖 ／業者提供
業者將電動遊園車也改裝成陸上龍舟，總長15公尺，號稱全台最長陸上龍舟。圖 ／業者提供

天竺鼠 端午節

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