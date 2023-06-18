快訊

布林肯與秦剛會談結束 歷時五個半小時

香港麥當勞驚傳砍人案…員工哭叫救命 經理血流滿面問：幹嘛讓他走了

對話曝光！宥勝強抱女員工被警告 私訊竟回：可是我很需要

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南國際龍舟賽火舞映運河 滿天煙火盡是讚嘆聲

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美。記者鄭惠仁／攝影
2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美。記者鄭惠仁／攝影

2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美，滿天煙火中也增添佳節的歡樂，讓市民及觀光客享受著不一樣的端午氣氛。

台南國際龍舟賽在傍晚6點先舉辦祭江儀式，市長由道長陪同，乘著龍舟沿著賽道灑雄黃水與金箔，祈求賽事活動圓滿順利，隨後的開幕儀式，聘請知名火舞表演團體演出，結合傳統的陣頭意象與精華，加上明火舞台劇型式的華麗轉場，象徵台灣火龍與龍舟水龍共同守護台南，宣告台南國際龍舟錦標賽登場。

黃偉哲表示，今年龍舟賽有103隊參賽，顯示大家非常期待台南國際龍舟錦標賽回歸。配合賽事舉辦，現場周邊有近百攤的美食、農產品及文創攤商，讓民眾可以邊吃美食邊看比賽，也可買精緻的伴手禮帶回家，歡迎全國民眾連假來台南看龍舟比賽、精彩看不玩、美食吃不完。

體育局表示，台南龍舟賽是全台灣歷史最悠久的龍舟賽事，傳承至今已超過300年，依然保持以木船競賽的傳統，並依古禮祭江敬告天地神明，祈求參加龍舟賽的朋友們順利完賽。

體育局指出，開幕式中邀請到「即將成真火舞團」演出源於傳統宮廟香舞及陣頭的火舞，象徵揮別疫情與驅除疫癘，首次結合運河水景作大型戶外演出，真正迎接疫後解封新時代的來臨。半個多小時的演出，每到精采處，不斷傳出掌聲，舞末還施放煙火，更增添歡樂氣氛。

台南龍舟賽自6月19日起到6月22日，每天下午5時30分起展開比賽，市府邀請各界朋友們來安平運河觀看連場龍舟激戰。

2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美。記者鄭惠仁／攝影
2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美。記者鄭惠仁／攝影
2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美。記者鄭惠仁／攝影
2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美。記者鄭惠仁／攝影

台南 龍舟賽 美食

相關新聞

台南新增3例本土登革熱病例 注意這處人潮眾多的市場有活動史

台南市登革熱防治中心下午公布今天再增3個病例，累積本土病例已達14例，中心表示目前看起來病例都是同一個傳染源，尚未有向外...

今年文蛤死亡特別嚴重 應付極端氣候產官學共尋解方

近兩年國內文蛤大量死亡，重創產業收益與養殖業信心，為推動精準科技養殖因應極端氣候，立委蘇治芬17日邀集漁業署副署長王正芳...

台南國際龍舟賽火舞映運河 滿天煙火盡是讚嘆聲

2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美，滿天煙火中也增添佳節的歡...

南市溪北地區第一槍 新營將實施路邊停車收費

台南市新營區路邊停車收費確定上路！市府交通局委外調查，多數民意贊成落實「使用者付費」，最快今年9月實施，將是南市溪北17...

雲林斗六市長盃全國滑輪溜冰賽 千人飆速競技追風超精彩

雲林縣斗六市長盃全國滑輪溜冰邀請賽今天在斗六市膨鼠森林公園盛大開賽，由市長林聖爵帶領鳴槍後，上千名選手卯盡全力追風飆速，...

影／台南國際龍舟賽火舞揭開序幕 未演先轟動！

睽違3年，台南國際龍舟錦標賽今晚登場，市長黃偉哲在比賽前祭江，今晚開幕式由盛大火舞表演揭開序幕，以水火同源護台南的概念，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦