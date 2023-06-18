台南國際龍舟賽火舞映運河 滿天煙火盡是讚嘆聲

2023年台南國際龍舟錦標賽今晚在火舞中登場，火與舞者的律動在運河上交錯著水龍與火龍護台南之美，滿天煙火中也增添佳節的歡樂，讓市民及觀光客享受著不一樣的端午氣氛。

台南國際龍舟賽在傍晚6點先舉辦祭江儀式，市長由道長陪同，乘著龍舟沿著賽道灑雄黃水與金箔，祈求賽事活動圓滿順利，隨後的開幕儀式，聘請知名火舞表演團體演出，結合傳統的陣頭意象與精華，加上明火舞台劇型式的華麗轉場，象徵台灣火龍與龍舟水龍共同守護台南，宣告台南國際龍舟錦標賽登場。

黃偉哲表示，今年龍舟賽有103隊參賽，顯示大家非常期待台南國際龍舟錦標賽回歸。配合賽事舉辦，現場周邊有近百攤的美食、農產品及文創攤商，讓民眾可以邊吃美食邊看比賽，也可買精緻的伴手禮帶回家，歡迎全國民眾連假來台南看龍舟比賽、精彩看不玩、美食吃不完。

體育局表示，台南龍舟賽是全台灣歷史最悠久的龍舟賽事，傳承至今已超過300年，依然保持以木船競賽的傳統，並依古禮祭江敬告天地神明，祈求參加龍舟賽的朋友們順利完賽。

體育局指出，開幕式中邀請到「即將成真火舞團」演出源於傳統宮廟香舞及陣頭的火舞，象徵揮別疫情與驅除疫癘，首次結合運河水景作大型戶外演出，真正迎接疫後解封新時代的來臨。半個多小時的演出，每到精采處，不斷傳出掌聲，舞末還施放煙火，更增添歡樂氣氛。