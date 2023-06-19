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新營路邊停車 擬9月起收費

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導

台南市新營區不少路邊停車格長期遭特定人士停放成占用，尤其民治市政中心周邊道路一位難求，引發民怨，南市交通局委外調查發現多數居民贊成使用者付費，決定推動收費，最快9月上路，將是溪北17個行政區第1個實施路邊停車收費；議員建議，可再盤點公有地增設停車格。

交通局指出，路邊停車格收費以民治市政中心、南瀛綠都心公園周遭列為優先區域，詳細收費範圍、費率近日對外公布，待公告1個月後再實施。

常來民治市政中心洽公的方先生說，上班時間附近常1位難求，有的車更一停好幾天，還曾看過車上都已卡著一層層灰塵，儼然成私人停車場，為提高停車格周轉率，收費是必要趨勢，且人口比新營少的善化、新市、新化區部分路段早已上路，「只要公平，多數鄉親會支持」。

新營的停車格收費與否去年中旬就引起討論，同年底三民路、民治路等路段陸續裝地磁偵測器，市府解釋是為方便提供停車格即時資訊；交通局日前委外調查，多數新營居民認為，基於落實使用者付費公平精神，贊成收費。

出身大新營地區的議員蔡育輝提醒，市府應詳細說明收費規定，更要落實公平、合理原則，也希望盤點公有地增設停車格，解決市民停車問題。

議員 台南 停車場

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