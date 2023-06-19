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奶爸得深蹲換尿布 嘉市議員籲男廁加設尿布檯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市議員呼籲男廁也有需求裝設尿布檯。圖為文化公園男廁。記者李宗祐／攝影
嘉義市議員呼籲男廁也有需求裝設尿布檯。圖為文化公園男廁。記者李宗祐／攝影

嘉義市目前公廁的尿布檯都集中在女廁，有新手爸爸想幫寶寶換尿布，常只能深蹲讓寶寶躺大腿，手忙腳亂完成任務，有議員接獲反映後認為現今男性承擔更多幼兒照護責任，許多縣市陸續在男廁設尿布檯，籲市府跟進；市府表示，後續公廁新設或整建時會研議。

市府建設處副處長羅資政說，每年公廁定期維修整理時重新檢討空間，原則上要考量男廁能否容納尿布檯，將先盤點現況。市府教育處長兼嘉市家庭教育中心主任林立生說，也可找尋附近公家機關，利用哺乳室換尿布。

有新手爸爸說，想幫寶寶換尿布，戶外卻沒有乾淨、平整的空間，若找不到附近公園等公共場所座椅，常常只能深蹲在地上，讓寶寶躺在自己大腿上，慌亂地完成任務，令他感受到男廁有設立尿布檯的需求。

市議員林煒軒指出，目前社會上男性包括爸爸或阿公承擔更多幼兒照護責任，嘉市22處公園和4處市場有公廁，尿布檯都集中在女廁，不利於男性照顧者，也無助照護責任兩性分工的趨勢，台北、宜蘭、高雄、新竹縣等縣市都陸續設男廁尿布檯，建議市府評估使用頻率較高公廁來增設，再逐步擴大到各處。

公廁 爸爸

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