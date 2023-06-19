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台南本土登革熱增3例 累計14例

聯合報／ 記者修瑞瑩李文德／台南報導
台南市政府今天起於仁德區成功里活動中心開設登革熱社區擴大採檢站。記者李文德／攝影
台南市政府今天起於仁德區成功里活動中心開設登革熱社區擴大採檢站。記者李文德／攝影

台南本土登革熱疫情延燒，市府昨宣布新增3例，累計本土病例達14例，疫調結果研判都屬同個傳染源，高風險區集中在仁德區成功、仁和里，雖無向外擴散跡象，但里長發現許多積水容器未清成隱憂；衛生局指出，陽性容器未清理開罰近30件，將出動空拍機加強稽查孳生源，全面清除病媒蚊，也呼籲民眾加強防蚊措施。

南市府登革熱防治中心表示，昨確診的3例中54及47歲兄弟檔居住於東區、50歲女性則住仁德區，兄弟是擴大採血發現、婦人為診所通報確診，篩檢結果顯示3人都剛被傳染，同住者目前無疑似症狀，有兩例雖住東區，住家鄰近仁德的高風險區，目前為止所有病例都與該高風險區有關聯。

新增病例中有前往東區崇德市場的活動史，副市長趙卿惠、市府副祕書長邱忠川昨去崇德市場、東區德光里及崇文里視察，要求落實防疫措施。

仁德成功里長鄭晴而說，里內有些住戶囤積資源回收物，大雨後容器積水，屢次要求清除仍被拒絕，相當頭痛；仁德區長黃素美指出，已掌握疫區內4戶囤積戶狀況，其中兩戶規勸無效，將採取強力執行，由清潔隊派出回收車強制清除。仁德區公所表示，24日發動成功與仁和兩里全面環境清掃。

登革熱防治中心表示，疫情前就稽查家戶積水容器，11日到16日間查獲還沒清除且呈陽性的，共舉發24件、各開罰3000元，昨再於仁德成功里孳清459戶，其中陽性戶5戶、發現11個陽性容器，皆清除或投藥，開立5張告發單。

中心也表示，即日起到21日將在仁德成功里活動中心開設擴大採檢站，服務時間早上8點半到11點半、下午2點到8點，籲有疑似登革熱症狀且有仁德兩個里、及東區東智里活動史的市民，主動前往篩檢，參加者可獲贈1支電蚊拍。

東區 登革熱 疫情

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