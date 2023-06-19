台南本土登革熱增3例 累計14例

台南本土登革熱疫情延燒，市府昨宣布新增3例，累計本土病例達14例，疫調結果研判都屬同個傳染源，高風險區集中在仁德區成功、仁和里，雖無向外擴散跡象，但里長發現許多積水容器未清成隱憂；衛生局指出，陽性容器未清理開罰近30件，將出動空拍機加強稽查孳生源，全面清除病媒蚊，也呼籲民眾加強防蚊措施。

南市府登革熱防治中心表示，昨確診的3例中54及47歲兄弟檔居住於東區、50歲女性則住仁德區，兄弟是擴大採血發現、婦人為診所通報確診，篩檢結果顯示3人都剛被傳染，同住者目前無疑似症狀，有兩例雖住東區，住家鄰近仁德的高風險區，目前為止所有病例都與該高風險區有關聯。

新增病例中有前往東區崇德市場的活動史，副市長趙卿惠、市府副祕書長邱忠川昨去崇德市場、東區德光里及崇文里視察，要求落實防疫措施。

仁德成功里長鄭晴而說，里內有些住戶囤積資源回收物，大雨後容器積水，屢次要求清除仍被拒絕，相當頭痛；仁德區長黃素美指出，已掌握疫區內4戶囤積戶狀況，其中兩戶規勸無效，將採取強力執行，由清潔隊派出回收車強制清除。仁德區公所表示，24日發動成功與仁和兩里全面環境清掃。

登革熱防治中心表示，疫情前就稽查家戶積水容器，11日到16日間查獲還沒清除且呈陽性的，共舉發24件、各開罰3000元，昨再於仁德成功里孳清459戶，其中陽性戶5戶、發現11個陽性容器，皆清除或投藥，開立5張告發單。

中心也表示，即日起到21日將在仁德成功里活動中心開設擴大採檢站，服務時間早上8點半到11點半、下午2點到8點，籲有疑似登革熱症狀且有仁德兩個里、及東區東智里活動史的市民，主動前往篩檢，參加者可獲贈1支電蚊拍。