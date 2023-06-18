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台南新增3例本土登革熱病例 注意這處人潮眾多的市場有活動史

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市今天又有新增的登革熱病例，防治人員連假日都出動到家戶做化學噴藥防治。圖／衛生局提供
台南市今天又有新增的登革熱病例，防治人員連假日都出動到家戶做化學噴藥防治。圖／衛生局提供

台南登革熱防治中心下午公布今天再增3個病例，累積本土病例已達14例，中心表示目前看起來病例都是同一個傳染源，尚未有向外擴散的情況，但因為病例有前往東區崇德市場活動史，而該市場平常人潮眾多，擔心疫情會有進一步發展，目前全力加強清除病媒蚊孳生源，防堵疫情擴散。

防治中心表示，今日確診的3例中，其中2例居住於東區、1例居住於仁德區，分別為54及47歲兄弟檔及50歲女性。54及47歲兄弟為登革熱防治中心擴大採血發現、50歲女性為診所通報確診，從篩檢結果可以看出，3人都是剛被被傳染，同住者目前無疑似症狀，已針對居住地進行戶內外化學噴藥，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作，並進行附近住戶健康監視及診所發燒症狀就醫民眾的追蹤關懷等防疫措施。

中心指出，今日2例雖住於東區，但因住家鄰近仁德高風險區，到目前為止所有病例的疫情調查結果，都與該高風險區有關聯，無向外擴散的跡象。

為能持續積極找出潛在病例，自明日起至6月21日將在成功里活動中心（仁德區成功里保華路245號），設置擴大採檢站，服務時間早上8點30分至11點30分；下午2點至晚上8點。中心主任蘇世斌呼籲，有疑似登革熱症狀且有仁德區成功里、仁和里，及東區東智里活動史的市民，應儘速主動前往接受篩檢，參加篩檢者將致贈電蚊拍一支，讓民眾除清除孳生源外也可有效殺滅成蚊。

今日台南市副市長趙卿惠及市府副祕書長邱忠川也前往病例的活動地點—東區崇德市場、德光里及崇文里視察，要求落實防疫措施。

登革熱防治中心今日並聯合區公所、里長啟動社區動員強力孳清，衛生局也啟動三級複查，透過全局各科室劃分督導責任區，於民眾及社區動員孳清完再次複查，以確保滅孓成效。

中心表示，今日於仁德區成功里共孳清459戶，其中陽性戶5戶，發現185個積水容器，查獲11個陽性容器，皆已清除或投藥；衛教485人，並現場開立5張舉發單，環保局亦支援戶外化學防治，針對高風險區域進行全面噴灑，徹底殺死環境中成蚊。

台南市登革熱防治中心請消防局協助，針對熱區家中無人戶，以無人機探查高處孳生源。圖／衛生局提供
台南市登革熱防治中心請消防局協助，針對熱區家中無人戶，以無人機探查高處孳生源。圖／衛生局提供

登革熱 疫情 台南 病媒蚊 衛生局

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