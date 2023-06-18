快訊

恭喜！祖雄求婚成功 要把烏克蘭女友佳娜娶回家

「氣球事件」後終於見到面！美國務卿布林肯與秦剛進行會談

北海道貨車撞上對向高速巴士 17人送醫至少3人心肺停止

影／台南國際龍舟賽火舞揭開序幕 未演先轟動！

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市國際龍舟賽今晚登場，昨晚預演時火舞表演讓民眾稱許。圖／南市體育局提供
台南市國際龍舟賽今晚登場，昨晚預演時火舞表演讓民眾稱許。圖／南市體育局提供

睽違3年，台南國際龍舟錦標賽今晚登場，市長黃偉哲在比賽前祭江，今晚開幕式由盛大火舞表演揭開序幕，以水火同源護台南的概念，象徵揮別疫情，呼應運河水景鏡意象。今年有103隊參賽，不少傳統強隊都與賽，精彩可期。

台南市體育局表示，開幕式中火舞演出源於傳統宮廟香舞及陣頭的火舞，象徵揮別疫情與驅除疫癘，並首次結合運河水景作大型戶外演出，重新建立龍舟賽儀式感。昨晚預演時，精彩的燈光吸引許多民眾觀賞，並且大讚精彩。

受疫情影響，台南龍舟賽停了3年，去年原本要舉辦，也因疫情突然上升而臨時叫停，今年龍舟賽6月19日至21日舉行初、預賽，22日端午節當天決賽。

體育局表示，今年龍舟賽分為大、小型龍舟賽，大型龍舟有公開男子組、公開女子組、高中（職）男子組、高中（職）女子組、國中男子組、國中女子組、大專院校組、工商團體組；小型龍舟賽有公開男子組、公開女子組。

體育局表示，大型公開男子組的台南海事、肌極運動、鐵影龍、台南二中校友總會都實力都不錯；大型公開女子組的台西鵝肉、森田印刷土城高中聯隊也被看好；大型工商組的強隊有璨揚男龍、鉄男人青春追夢、台南二中校友總會；小型龍舟公開男子組的正巨龍舟、台南二中校友總會、鐵影小龍、肌極運動等隊實力堅強。

以往龍舟競賽可跨組參賽，但有隊伍反映，有些強隊跨組參賽，前幾名都是這些強隊天下，造成較弱的隊伍不想比賽，因此今年取消跨組，改為只能跨舟，即參加大型龍舟也可參加小型龍舟。

上屆大型公開男子組冠軍是以南投縣西式划船選手為主力的喬美餐廳，但今年沒參加，不過，上屆亞軍的動物園，這次改名鐵影龍，來勢洶洶。

競賽期間周邊規畫有文化展演及在地美食、農特產、公益宣導及文創市集等活動，還有多項體適能闖關等親子體驗，另為迎接10月的全運會及明年的台南400，在慶平路與健康三街交叉口特製圓形燈箱，分別置入112全運會及台南400的視覺，搭配龍舟主視覺宛如雙龍搶珠，光彩奪目。

台南 龍舟賽 端午節 黃偉哲

延伸閱讀

新北龍舟盃6月登場 2000人同場較勁

相關新聞

今年文蛤死亡特別嚴重 應付極端氣候產官學共尋解方

近兩年國內文蛤大量死亡，重創產業收益與養殖業信心，為推動精準科技養殖因應極端氣候，立委蘇治芬17日邀集漁業署副署長王正芳...

大雨野菇四處冒 台南水道博物館這株比手掌大

台南最近接連大雨，不少公園、綠地，出現一株株的「香菇」，其中山上花園水道博物館更是蕈菇大爆發，處處可見到鬼傘、馬勃，甚至...

台南新增3例本土登革熱病例 注意這處人潮眾多的市場有活動史

台南市登革熱防治中心下午公布今天再增3個病例，累積本土病例已達14例，中心表示目前看起來病例都是同一個傳染源，尚未有向外...

影／台南國際龍舟賽火舞揭開序幕 未演先轟動！

睽違3年，台南國際龍舟錦標賽今晚登場，市長黃偉哲在比賽前祭江，今晚開幕式由盛大火舞表演揭開序幕，以水火同源護台南的概念，...

台南䲜贔開箱「南市蠔」新品種 打造在地漁產品牌

台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」，開箱「南市蠔」新品種，並頒獎表揚模範漁民，席開1百桌邀集漁民、養青、...

台江「文化湠根」 種番薯葉半年後挖出數百公斤地瓜

「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，台南市安南區師生去年底在公親寮種番薯，向清水祖師祈求台江文化如同番薯落土，「代代相湠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦