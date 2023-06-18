影／台南國際龍舟賽火舞揭開序幕 未演先轟動！

睽違3年，台南國際龍舟錦標賽今晚登場，市長黃偉哲在比賽前祭江，今晚開幕式由盛大火舞表演揭開序幕，以水火同源護台南的概念，象徵揮別疫情，呼應運河水景鏡意象。今年有103隊參賽，不少傳統強隊都與賽，精彩可期。

台南市體育局表示，開幕式中火舞演出源於傳統宮廟香舞及陣頭的火舞，象徵揮別疫情與驅除疫癘，並首次結合運河水景作大型戶外演出，重新建立龍舟賽儀式感。昨晚預演時，精彩的燈光吸引許多民眾觀賞，並且大讚精彩。

受疫情影響，台南龍舟賽停了3年，去年原本要舉辦，也因疫情突然上升而臨時叫停，今年龍舟賽6月19日至21日舉行初、預賽，22日端午節當天決賽。

體育局表示，今年龍舟賽分為大、小型龍舟賽，大型龍舟有公開男子組、公開女子組、高中（職）男子組、高中（職）女子組、國中男子組、國中女子組、大專院校組、工商團體組；小型龍舟賽有公開男子組、公開女子組。

體育局表示，大型公開男子組的台南海事、肌極運動、鐵影龍、台南二中校友總會都實力都不錯；大型公開女子組的台西鵝肉、森田印刷土城高中聯隊也被看好；大型工商組的強隊有璨揚男龍、鉄男人青春追夢、台南二中校友總會；小型龍舟公開男子組的正巨龍舟、台南二中校友總會、鐵影小龍、肌極運動等隊實力堅強。

以往龍舟競賽可跨組參賽，但有隊伍反映，有些強隊跨組參賽，前幾名都是這些強隊天下，造成較弱的隊伍不想比賽，因此今年取消跨組，改為只能跨舟，即參加大型龍舟也可參加小型龍舟。

上屆大型公開男子組冠軍是以南投縣西式划船選手為主力的喬美餐廳，但今年沒參加，不過，上屆亞軍的動物園，這次改名鐵影龍，來勢洶洶。

競賽期間周邊規畫有文化展演及在地美食、農特產、公益宣導及文創市集等活動，還有多項體適能闖關等親子體驗，另為迎接10月的全運會及明年的台南400，在慶平路與健康三街交叉口特製圓形燈箱，分別置入112全運會及台南400的視覺，搭配龍舟主視覺宛如雙龍搶珠，光彩奪目。