台南䲜贔開箱「南市蠔」新品種 打造在地漁產品牌

台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」，開箱「南市蠔」新品種，並頒獎表揚模範漁民，席開1百桌邀集漁民、養青、家政班及產銷班共襄盛舉，除提供蚵仔酥、炸虱目魚試吃，還有許多好吃、好玩的手作及食魚體驗活動。

台南市政府表示，台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，是台灣養殖漁業重鎮，為提供水產更安全的生產環境，積極爭取中央補助經費，改善養殖漁業生產區內公共工程，也投入將軍智慧水產加工及物流運籌中心，以利更有效調節大宗水產產銷平衡、提供水產品儲放空間、開拓內外銷通路等。

市區漁會表示，今天席開百桌䲜贔農漁特產豪華饗宴，邀請知名總舖師阿裕師掌廚，訂桌消息一釋出就秒殺，鱻甜美味佳餚讓饕客都讚不絕口，今年錯過的民眾請把握明年的機會。