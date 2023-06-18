快訊

恭喜！祖雄求婚成功 要把烏克蘭女友佳娜娶回家

「氣球事件」後終於見到面！美國務卿布林肯與秦剛進行會談

北海道貨車撞上對向高速巴士 17人送醫至少3人心肺停止

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南䲜贔開箱「南市蠔」新品種 打造在地漁產品牌

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」活動，席開一百桌農漁特產豪華饗宴。記者鄭惠仁／攝影
台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」活動，席開一百桌農漁特產豪華饗宴。記者鄭惠仁／攝影

台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」，開箱「南市蠔」新品種，並頒獎表揚模範漁民，席開1百桌邀集漁民、養青、家政班及產銷班共襄盛舉，除提供蚵仔酥、炸虱目魚試吃，還有許多好吃、好玩的手作及食魚體驗活動。

台南市政府表示，台南養殖魚塭面積近1萬4000公頃，是台灣養殖漁業重鎮，為提供水產更安全的生產環境，積極爭取中央補助經費，改善養殖漁業生產區內公共工程，也投入將軍智慧水產加工及物流運籌中心，以利更有效調節大宗水產產銷平衡、提供水產品儲放空間、開拓內外銷通路等。

市區漁會表示，今天席開百桌䲜贔農漁特產豪華饗宴，邀請知名總舖師阿裕師掌廚，訂桌消息一釋出就秒殺，鱻甜美味佳餚讓饕客都讚不絕口，今年錯過的民眾請把握明年的機會。

南市區漁會總幹事林鈺昕指出，漁會這幾年來致力推動漁業產業活化升級，希望能為漁民及在地漁產尋求更寬廣出路。今日活動也發布南市區漁會與漁民攜手合作的「南市蠔」品種，並由安南區漁民林承賦將堪比手掌大小的南市蠔送給市長黃偉哲，象徵市府與漁會攜手努力漁業養殖及捕撈產業，更宣示打造在地漁產品牌的決心。

台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」活動，席開一百桌農漁特產豪華饗宴。記者鄭惠仁／攝影
台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」活動，席開一百桌農漁特產豪華饗宴。記者鄭惠仁／攝影
台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」，開箱在地「南市蠔」新品種。圖／南市農業局提供
台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」，開箱在地「南市蠔」新品種。圖／南市農業局提供

漁民 台南

相關新聞

台南新增3例本土登革熱病例 注意這處人潮眾多的市場有活動史

台南市登革熱防治中心下午公布今天再增3個病例，累積本土病例已達14例，中心表示目前看起來病例都是同一個傳染源，尚未有向外...

今年文蛤死亡特別嚴重 應付極端氣候產官學共尋解方

近兩年國內文蛤大量死亡，重創產業收益與養殖業信心，為推動精準科技養殖因應極端氣候，立委蘇治芬17日邀集漁業署副署長王正芳...

大雨野菇四處冒 台南水道博物館這株比手掌大

台南最近接連大雨，不少公園、綠地，出現一株株的「香菇」，其中山上花園水道博物館更是蕈菇大爆發，處處可見到鬼傘、馬勃，甚至...

影／台南國際龍舟賽火舞揭開序幕 未演先轟動！

睽違3年，台南國際龍舟錦標賽今晚登場，市長黃偉哲在比賽前祭江，今晚開幕式由盛大火舞表演揭開序幕，以水火同源護台南的概念，...

台南䲜贔開箱「南市蠔」新品種 打造在地漁產品牌

台南市區漁會今天舉辦「台南䲜(ya)贔(bi) 」，開箱「南市蠔」新品種，並頒獎表揚模範漁民，席開1百桌邀集漁民、養青、...

台江「文化湠根」 種番薯葉半年後挖出數百公斤地瓜

「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，台南市安南區師生去年底在公親寮種番薯，向清水祖師祈求台江文化如同番薯落土，「代代相湠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦