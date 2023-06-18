台江「文化湠根」 種番薯葉半年後挖出數百公斤地瓜

「番薯不驚落土爛，只求枝葉代代湠」，台南市安南區師生去年底在公親寮種番薯，向清水祖師祈求台江文化如同番薯落土，「代代相湠」；今天是收成的日子，挖出數百公斤番薯，社大台江料理班師生現場熬番薯糖，讓親師生品嘗台江在地的番薯甜滋味。

台南市安南區古稱台江，1823年曾文溪改道，生成台江十六寮，今年是台江建庄2百年，台南社大台江分校、公親里社區巡守隊、小台江、水水長安等台江流域親師生，去年底在公親寮種番薯，準備建庄2百年時採收。

里長王金樹今帶1百多名鄉親與師生，人手一把鏟子採收番薯，挖出堆積如小山的數百公斤番薯，台江料理班師生也到現場熬番薯糖，讓大家品嘗在地番薯的甜滋味。他說，種番薯代表文化代代相傳，讓學生體驗台江先民開墾農地的辛勞，十分有意義。

長安國小畢業生陳約愷表示，在大太陽下挖番薯，雖然挖得很累，卻很有成就感，因為半年前所種的番薯，現在挖出來，有種自給自足的感覺，也難怪老一輩的人可以靠番薯過日子，「很辛苦，但還能撐下去，等待好日子。」

學生林沁妍說，去年來種蕃薯時，只是把小小的葉子種下去，今天回到這裡，竟然有大片的蕃薯田，令人驚喜，記得課本上的蕃薯，只有巴掌大，但今天挖出來的蕃薯，簡直是熊掌大，而且很多都是兩顆連在一起。