今年文蛤死亡特別嚴重 應付極端氣候產官學共尋解方

近兩年國內文蛤大量死亡，重創產業收益與養殖業信心，為推動精準科技養殖因應極端氣候，立委蘇治芬17日邀集漁業署副署長王正芳、水試所長張錦宜及水產專家與業者對話，試圖共尋解方，最後決定由水產單位分段選擇適當魚塭作為示範戶，進行實驗輔導及系統性分析，找出更精確的養殖管理對策再廣為宣傳。

雲林縣漁業發展協會、台西養殖權益促進會、縣議員顏嘉葦、台西鄉代陳文求及多位養殖業者應邀參加，蘇治芬說，每年的3、6、9月是文蛤容易死亡的季節，就像流行感冒，但今年則像COVID-19特別嚴重，連不少養蛤經驗豐富的老師傅也中槍，顯示整個養殖環境已難敵極端氣候的變遷，但蛤災不能這樣下去，期待大家集思廣益，為蛤業找出解方。

多位經驗老道的老師傅也針對水質控制、消毒、區域排供水系統老化等問題提出許多見解，雲林漁業發展協會總幹事蔡春常說，養蛤40多年從未像今年這麼慘，口湖鄉2千多公頃魚塭均是海水倒灌不利耕作的農田轉型的，其中更有2千公頃是養文蛤，如果沒了文蛤，口湖就等同滅村了。

他說，蛤死原因很多，氣候異常、養殖管理、育種都有可能，他認為氣候影響很大，正常的文蛤水質鹽度約2度，低氣壓籠罩又突然轉熱，造成底土發熱水質變化，往往令人措手不及，尤其氣象報告如不準確，遇豪雨特報業者就趕緊補注海水，以防雨水沖淡鹽度，結果雨沒來，天氣又瞬間轉熱，這種情形文蛤死得快又慘。

台西鄉代也是養殖業者陳文求也指出，整個養殖系統包括排供水已幾十年沒改善，老化的系統病菌易堆積，沒有活化的水路只會交叉感染造成更多蛤死，有待政府協助。