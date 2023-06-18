工學福德祠遭祝融焚毀 今請爐主土地公神尊回廟佑地方
台中南區工學福德祠為地方信仰中心，14日慘遭祝融一夕間化為烏有，連土地公神尊也遭焚毀；廟方考量民眾參拜需求，今請出供奉於爐主家的神尊回福德祠，暫定每月農曆初一、初二、十五、十六等日子，供民眾膜拜，後續重建工作再議。
因行政畫分，工學里於2002年自樹義里拆分而出，首屆里長陳道森率地方耆老，集資籌建土地公廟，成該里精神支柱、信仰中心，香火鼎盛；每年農曆3月20日，土地公迎請十八庄媽祖繞境活動，更受地方愛戴。怎料14日凌晨竟慘遭祝融，寺廟、神像皆付之一炬。
主委巫水銓表示，工學福德祠土地公在這裡守護里民20載，原本預計今年底要舉辦20週年慶，想不到一場大火打亂了原來的計畫。
今逢農曆五月初一，廟方請出平時供奉在爐主家的土地公神尊，回到福德祠供信徒膜拜，繼續庇佑里民。市議員江肇國、陳雅惠也到場恭請土地公，並關心後續的重建問題。
總幹事黃元澈提到，目前暫定每月農曆初一、初二、十五、十六等日子，上午8時至約下午5時，請出供奉於爐主家的神尊回福德祠，供民眾膜拜；廟方計畫尋新地點新建蓋廟。
江肇國指出，今日土地公伯回到福德祠，相信鄉親都感到相當感動與欣慰，期盼後續的重建工作順利，讓福德祠能恢復以往榮景，香火更加鼎盛。
陳雅惠心情沉重的說，期盼相關單位和信眾同心協力，再現過去香火鼎盛、信眾絡繹不絕的盛況，請土地公加持保佑信眾平安、大發財。
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