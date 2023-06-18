南市第2波寧靜專案打擊噪音車 31輛改裝車被罰
台南市環保局本周針對10大陳情路段中西區金華路、安平區永華路及永康熱區復國一路，採取第2波寧靜專案，由聲音照相設備科技執法及環警監聯合稽查，打擊改裝噪音車，共稽查3290輛，告發31輛改裝車，噪音檢測超標3輛，召回3輛。
南市環保局上周針對安平區採取第1波寧靜專案行動，昨再與警察局交通大隊、第二警分局及台南監理站，於中西區金華路協進國小實施聯合稽查案，自夜間9時至今天凌晨1時強力取締改裝車，總共攔查110輛，告發改裝車31輛，噪音檢測後不合格3輛，召回3輛。
環保局表示，寧靜專案將針對前10大陳情路段及其他熱區動員環保局、警察局及監理站，運用聲音照相科技執法及攔查，在周五、六深夜9時至凌晨2時不定期執勤。
民眾若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片(或影像檔)上傳至環保署噪音車檢舉網站，經查證屬實將通知車輛到檢，不合格將按次處罰。
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