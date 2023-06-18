保生大帝飛升得道健行 學甲慈濟宮空拍「0988」藏意涵

台南學甲慈濟宮今早舉辦「紀念保生大帝飛昇得道全民健走活動」，現場湧入逾2000名信眾與會，更在終點白礁亭前排出「0988」，象徵保生大帝得道988年，以空拍機拍攝留下歷史紀錄。

學甲慈濟宮主祀保生大帝聞名全台，每年農曆3月11日上白礁謁祖祭典為廟方最重要年度祭典外，上述健走活動也是重頭戲。

今早約5點半大批信眾聚集慈濟宮前魚貫出發，經華宗橋前的將軍溪防汛道路，到頭前寮將軍溪畔白礁亭，參拜保生大帝神尊後往返，全程約近8公里。主辦單位也出動空拍機，在白礁亭前拍下以人形排出的「0988」隊形，象徵保生大帝得道988年。

慈濟宮董事長王文宗說，慈濟宮奉祀主神保生大帝1661年由先人自福建白礁迎請護祐鄭王軍民渡海來台，農曆5月2日是保生大帝得道升天紀念日，舉辦全民健走活動，也有慎終追遠、飲水思源意義，今年安排前一天周日辦理，希望方便更多信眾參與。

立委賴惠員、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭及頂洲福安宮主委郭文川等人在白礁亭設置補給站，提供各式飲料、水果、麵包等補給品，讓參與民眾補充體力。