保生大帝飛升得道健行 學甲慈濟宮空拍「0988」藏意涵
台南學甲慈濟宮今早舉辦「紀念保生大帝飛昇得道全民健走活動」，現場湧入逾2000名信眾與會，更在終點白礁亭前排出「0988」，象徵保生大帝得道988年，以空拍機拍攝留下歷史紀錄。
學甲慈濟宮主祀保生大帝聞名全台，每年農曆3月11日上白礁謁祖祭典為廟方最重要年度祭典外，上述健走活動也是重頭戲。
今早約5點半大批信眾聚集慈濟宮前魚貫出發，經華宗橋前的將軍溪防汛道路，到頭前寮將軍溪畔白礁亭，參拜保生大帝神尊後往返，全程約近8公里。主辦單位也出動空拍機，在白礁亭前拍下以人形排出的「0988」隊形，象徵保生大帝得道988年。
慈濟宮董事長王文宗說，慈濟宮奉祀主神保生大帝1661年由先人自福建白礁迎請護祐鄭王軍民渡海來台，農曆5月2日是保生大帝得道升天紀念日，舉辦全民健走活動，也有慎終追遠、飲水思源意義，今年安排前一天周日辦理，希望方便更多信眾參與。
立委賴惠員、市議員陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、方一峰、蔡秋蘭及頂洲福安宮主委郭文川等人在白礁亭設置補給站，提供各式飲料、水果、麵包等補給品，讓參與民眾補充體力。
台南市體育志工委員會創會會長王建龍、總幹事戴己川今早也帶領近百名志工沿途各路口投入交通安全維護以及活動各站相關事宜。
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