台南登革熱疫情延燒 衛生局：採檢站明天移至成功里
台南本土登革熱病例截至目前為止累積11例，均在在仁德區染疫，而且都與首例個案的居住及生活點有關聯，並沒有向外擴散的趨勢。為再將隱藏病例揪出，市府衛生局長今表示，明日起除了仁德區衛生所的採檢站外，社區採檢站將移至成功里活動中心，直到登革熱疫情退散。
仁德區二空新城A區A3棟管理室，今天是社區擴大採檢的最後一天，還是可見民眾們先後來採檢。「想要確認自己是不是隱藏病例」前來民眾表示，希望能夠主動出擊，趕緊阻斷登革熱傳播鏈。
市府衛生局局長蘇世斌表示，目前為止累積11例本土登革熱個案，而且都與首例個案的生活圈有關聯，並沒有向外擴張的趨勢。社區擴大採檢站不會今天就結束。19日起，會移師到仁德區成功里活動中心常駐進行，直到疫情正式結束。
有當地里長建議是否能夠進行屋後排水溝清消？蘇世斌說，目前已和環保局合作，針對住家後溝化學清消正在進行，如果難進入的地段，也將會投化學藥片，阻絕病媒蚊孳生。
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