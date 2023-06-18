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嘉義縣7大熱門景點 警方加強端午疏運、取締違規

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
端午連假嘉義縣7大熱門景點，警方將交通疏運、取締違規。圖／嘉義縣警察局提供
端午連假嘉義縣7大熱門景點，警方將交通疏運、取締違規。圖／嘉義縣警察局提供

為避免連假期間風景區交通壅塞，嘉義縣警察局將在熱門景點交通疏導，包括太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等，建議用路人可改走替代道路；另，嘉義高鐵站也將實施旅客上下車分流機制。

警方表示，端午連假車流勢必增加，將持續在不停讓行人高發事故路口，加強取締路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車及道路障礙等，以及各式違規停車行為，保護行人安全。

警方也說，阿里山森林遊樂區連假車潮多，且園區內停車位有限，嘉義林區管理處將在台18線90K至95K區段提供免費接駁車服務，遊客可以將車輛停放在路旁停車格，轉搭接駁車到遊樂園區大門口，節省等待入園時間。

此外，嘉義高鐵站將實施旅客上下車分流機制，前往搭乘高鐵的旅客將從高鐵西路側下車，而出站的旅客將前往保鐵五路等候接送。載客前往高鐵站的車輛可利用高鐵周邊停車場等候載客，30分鐘內免收費。

端午連假嘉義縣7大熱門景點，警方將交通疏運、取締違規。圖／嘉義縣警察局提供
端午連假嘉義縣7大熱門景點，警方將交通疏運、取締違規。圖／嘉義縣警察局提供
端午連假嘉義縣7大熱門景點，警方將交通疏運、取締違規。圖／嘉義縣警察局提供
端午連假嘉義縣7大熱門景點，警方將交通疏運、取締違規。圖／嘉義縣警察局提供

高鐵 嘉義

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