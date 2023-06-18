嘉義縣7大熱門景點 警方加強端午疏運、取締違規

為避免連假期間風景區交通壅塞，嘉義縣警察局將在熱門景點交通疏導，包括太平雲梯、阿里山森林遊樂區、奮起湖、故宮南院、東石漁人碼頭、高跟鞋教堂等，建議用路人可改走替代道路；另，嘉義高鐵站也將實施旅客上下車分流機制。

警方表示，端午連假車流勢必增加，將持續在不停讓行人高發事故路口，加強取締路口不停讓行人、非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開、人行道違規停車及道路障礙等，以及各式違規停車行為，保護行人安全。

警方也說，阿里山森林遊樂區連假車潮多，且園區內停車位有限，嘉義林區管理處將在台18線90K至95K區段提供免費接駁車服務，遊客可以將車輛停放在路旁停車格，轉搭接駁車到遊樂園區大門口，節省等待入園時間。