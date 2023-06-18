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嘉義縣朴通市集端午連假登場 80攤販齊聚還有單車野餐

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
朴通市集在水道頭文創聚落，推出馬卡龍、乾燥花束、海廢魚磁鐵等親子手作。圖／嘉義縣政府提供
朴通市集在水道頭文創聚落，推出馬卡龍、乾燥花束、海廢魚磁鐵等親子手作。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣朴子市每月最熱鬧的朴通市集，6月主題「大人味之視」將在24、25日端午連假登場，跨場域結合水道頭文創聚落、朴子藝術公園，共有80家品牌參展，還設「小老闆市集」，讓孩子創作招牌、叫賣，販賣自己的二手玩具。

6月朴通市集首次跨場域，縣府文觀局推出免費探索解謎送餅乾，在嘉義水道頭聚落、朴子藝術公園、嶺美術館，找尋謎底後可至服務台兌換1片翻糖餅乾，款式阿里山火車、水道頭園區、漂流小提琴，每天共限量300人領取。

藝術家謝東哲也舉辦文化講堂，分享如何以當代思維詮釋交趾陶、馬賽克拼貼，設計朴子藝術公園巧思，2天分別在朴子藝術公園、梅嶺美術館，下午1點30分至2點30分，每天限量30名現場報名。

朴通市集有許多親子手作項目，在水道頭文創聚落，有手作馬卡龍、乾燥花束、海廢魚磁鐵等；在朴子藝術公園，則慶祝公園新啟用，與誠農食堂、翌莎精品咖啡合作，推出草地野餐體驗，邀請民眾一起來場浪漫野餐約會。

除了手工裝幀、明信片、文創擺件等畢業季應景攤販，也有好嘉文創職人展區，大埔漂流木小提琴參展，朴子小鎮達人莊有志領乘單車，漫遊朴子藝術公園、水道頭文創聚落、朴子刺繡文化館，消費滿百還可參加似顏繪抽獎。

響應端午連假朴通市集，長榮文苑酒店、棒棒積木飯店推出24、25日住宿，可憑發票前往朴通市集，享受免費單車騎乘漫遊朴子風光，各項活動報名及更多活動介紹，可搜尋「嘉藝點水道頭文創聚落」FB粉絲專頁。

朴通市集跨場域結合水道頭文創聚落、朴子藝術公園，端午連假將有80家品牌參展。圖／嘉義縣政府提供
朴通市集跨場域結合水道頭文創聚落、朴子藝術公園，端午連假將有80家品牌參展。圖／嘉義縣政府提供
慶祝朴子藝術公園新啟用，朴通事件與誠農食堂、翌莎精品咖啡合作，推出草地野餐體驗。圖／嘉義縣政府提供
慶祝朴子藝術公園新啟用，朴通事件與誠農食堂、翌莎精品咖啡合作，推出草地野餐體驗。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣朴通市集端午連假登場，將有80攤販齊聚還有單車野餐。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣朴通市集端午連假登場，將有80攤販齊聚還有單車野餐。圖／嘉義縣政府提供
朴通市集在水道頭文創聚落，推出馬卡龍、乾燥花束、海廢魚磁鐵等親子手作。圖／嘉義縣政府提供
朴通市集在水道頭文創聚落，推出馬卡龍、乾燥花束、海廢魚磁鐵等親子手作。圖／嘉義縣政府提供

朴子 文創

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