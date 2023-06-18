請看過來！台南市水交社文化園區慶端午交通資訊

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聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市《2023水交社夏日FUN綜端午活動》，端午連假將在水交社文化園區舉辦，6月21日8點至6月25日晚上0點封閉興中街63巷做為行人徒步區，禁止汽、機車駛入。市警六分局今天說，會場周邊將交管，請民眾配合提早改道。

文化局主辦《2023水交社夏日FUN綜端午活動》，端午連假6月22日起至25日在水交社文化園區舉辦，將吸引大批民眾來逛市集，觀賞懷舊露天電影，感受空軍眷村文化魅力。

警方提出停車建議如下： 汽車停車空間可利用水交社一街旁停車場、大成路路外停車場、體育之心路外停車場、西門健康立體停車場、體育路路外停車場、新興東路、水交社路路邊停車格等公有停車場等。機車停車除利用水交路路邊停車格、大成路路外停車場外，也可至體育之心路外停車場、西門健康立體停車場停放機車。

市警六分局說，端午連假期間依地區特性及道路流量，規畫機動交通疏導勤務，提前於轄內主要幹道部署警力，並擇定「86快速道路臺南端與濱南路口」、「中華西與中華南路口」、「中華西與新平路口」、「中華西與健康路口」、「健康與金華路口」、「健康與南門路口」及「中華南與永成路口」等7處主要聯外道路交通崗，加強指揮疏導車流，保持路口淨空，以維交通順台暢。

如遇主要幹道壅塞時，警方請來往南北向的民眾請多利用永成路、明興路；來往東西向的民眾請多利用中華南路、大成路，來往安平老街及運河觀賞龍舟賽事如遇中華西路車多則可改道新樂路，避免因塞車而壞了出遊好興致。

停車場 連假 體育

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