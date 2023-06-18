雙潭水庫蓄水倍增 嘉義仍須節水

嘉義區供應民生及工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，上月19日合計剩646萬噸，為今年最低點，近1個月雨水豐沛，昨天2座水庫倍增，合計達到1552.28萬噸，仁義潭蓄水量比例43.4％、嘉市蘭潭51.5％，讓原本吃緊水情獲得紓解，但目前水情仍維持黃燈減壓供水。

梅雨到來，連日雷雨挹注，大雨下對水庫上游集水區，進帳豐沛，仁義潭、蘭潭水庫5月19合計剩646萬噸，近1個月雨水豐沛，昨天2座水庫蓄水倍增合計1552.28萬噸。

水公司第五區管理處說，雖然蓄水倍增，嘉義縣市地區水情仍維持減壓供水黃燈，減壓時段自夜間11時至隔日清晨5時，暫無調整，呼籲民眾仍要節約用水。

曾文水庫和烏山頭水庫昨天上午，合計蓄水量1億0590萬噸，嘉南平原2期作稻作6月21日將開始供灌，計畫供水量約1.4億萬噸，比目前2水庫蓄水量還多，農業用水仍未紓解，還需大雨挹注。

曾文水庫蓄水率昨天增到14.2%，較昨日水量上升約0.43%，有些微回漲，但大埔鄉曾文水庫集水區仍是生長一大片綠草；民眾說，1個多月的梅雨，還沒紓解水庫缺水。

大埔鄉長吳明勳說，曾文水庫要供應2期稻作灌溉，集水區水源都先下放到烏山頭水庫，對當地觀光產業減分，光要搭遊艇落差一次就要爬285個階梯，讓許多遊客望而卻步，他是爬階梯最大苦主。