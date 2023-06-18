嘉市購物節 7月開跑

暑假旅遊旺季將近，嘉義市府拚疫後振興經濟，購物節7月1日起跑到10月10日，昨天上午舉行購物節宣傳，市長黃敏惠宣布組產業嘉義隊，拚7億元消費目標，祭出特獎200萬元K.SWEET珠寶藝術學院鑽石套鍊，2輛各百萬豪車大獎等豐富獎項，消費500元就有抽獎機會。

嘉市第4年辦購物節，建設處長田長沛說，今年購物節活動更豐富、獎品更多，去年發票登錄總金額達6.3億元，創歷次購物節新高紀錄，今年目標衝7億元。參加嘉遊金方案旅客，入住特約旅店享600元優惠，可抵300元住宿及300元特約店家消費，加碼100元咖啡金到特約咖啡店喝香醇咖啡。

另辦商圈快閃抽抽樂，不定期在購物節臉書曝光快閃時間地點，請大家7月1日以後關注購物節臉書資訊。

延續去年好禮周周抽，在嘉市消費不限單筆消費金額，加入LINE好友登錄發票，累積積分1元1分，滿500分獲1個抽獎機會，滿1000分2個抽獎機會，抽獎機會提高到每人最多可獲200個。

加碼電子支付專屬獎，購物使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號累積滿500元獲1個抽獎機會，抽IPhone14 Pro；東森購物網設購物節專區，民眾線上購物也能買到屬於嘉市商品！

黃敏惠說，要帶領服務業、商圈、市場組產業嘉義隊，拚振興經濟。購物節宣傳，多位議員、商圈、市場負責人、贊助商及團體代表，KAI珠寶藝術學院藝術總監龔豊洋介紹特獎珠寶藝術作品「偶然」。

建設處說，購物節期間民眾在營業稅設籍嘉市店家開發票或電子支付交易明細，加入嘉市購物節LINE好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄憑據資訊即可參加抽獎，獎品總價值超過500萬元。