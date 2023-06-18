聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市購物節 7月開跑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市府拚疫後振興經濟，購物節7月1日起跑，昨天舉行購物節宣傳活動。記者魯永明／攝影
嘉義市府拚疫後振興經濟，購物節7月1日起跑，昨天舉行購物節宣傳活動。記者魯永明／攝影

暑假旅遊旺季將近，嘉義市府拚疫後振興經濟，購物節7月1日起跑到10月10日，昨天上午舉行購物節宣傳，市長黃敏惠宣布組產業嘉義隊，拚7億元消費目標，祭出特獎200萬元K.SWEET珠寶藝術學院鑽石套鍊，2輛各百萬豪車大獎等豐富獎項，消費500元就有抽獎機會。

嘉市第4年辦購物節，建設處長田長沛說，今年購物節活動更豐富、獎品更多，去年發票登錄總金額達6.3億元，創歷次購物節新高紀錄，今年目標衝7億元。參加嘉遊金方案旅客，入住特約旅店享600元優惠，可抵300元住宿及300元特約店家消費，加碼100元咖啡金到特約咖啡店喝香醇咖啡。

另辦商圈快閃抽抽樂，不定期在購物節臉書曝光快閃時間地點，請大家7月1日以後關注購物節臉書資訊。

延續去年好禮周周抽，在嘉市消費不限單筆消費金額，加入LINE好友登錄發票，累積積分1元1分，滿500分獲1個抽獎機會，滿1000分2個抽獎機會，抽獎機會提高到每人最多可獲200個。

加碼電子支付專屬獎，購物使用LINE PAY、台灣PAY、Carrefour Pay，登錄交易序號累積滿500元獲1個抽獎機會，抽IPhone14 Pro；東森購物網設購物節專區，民眾線上購物也能買到屬於嘉市商品！

黃敏惠說，要帶領服務業、商圈、市場組產業嘉義隊，拚振興經濟。購物節宣傳，多位議員、商圈、市場負責人、贊助商及團體代表，KAI珠寶藝術學院藝術總監龔豊洋介紹特獎珠寶藝術作品「偶然」。

建設處說，購物節期間民眾在營業稅設籍嘉市店家開發票或電子支付交易明細，加入嘉市購物節LINE好友（ID搜尋@wubuywubobi）登錄憑據資訊即可參加抽獎，獎品總價值超過500萬元。

購物網 嘉義 咖啡

延伸閱讀

影／嘉市購物節特獎2百萬珠寶藝術 目標衝7億消費額

蟬聯5星市長 黃敏惠領獎感謝市民信任、肯定

「華麗計程車行」影集嘉市開拍 黃敏惠帶潮選店美食片場探班

影／黃敏惠批中央欺侮嘉義人 國民黨團結挺張秀華進立法院

相關新聞

台南拚首條捷運藍線動工 沿線人行道亂象「慘」形容

六都僅台南無捷運，進度最快藍線工程有望2026年動工興建，力拚2035年完工，市議員郭鴻儀表示，規劃的捷運藍線及延伸線行...

揮別淹水 斗南猴悶溝圳全線完工

雲林縣斗南鎮盛產稻米、絲瓜及馬鈴薯，但農水設施猴悶溝圳渠道內多處破損、滲漏，讓農田飽受淹水之苦，農委會進行修繕，昨天「最...

嘉市購物節 7月開跑

暑假旅遊旺季將近，嘉義市府拚疫後振興經濟，購物節7月1日起跑到10月10日，昨天上午舉行購物節宣傳，市長黃敏惠宣布組產業...

雙潭水庫蓄水倍增 嘉義仍須節水

嘉義區供應民生及工業用水的仁義潭、蘭潭水庫，上月19日合計剩646萬噸，為今年最低點，近1個月雨水豐沛，昨天2座水庫倍增...

台南捷運藍線拚動工 沿路人行道多破損

六都僅台南無捷運，進度最快藍線工程2026年動工興建，力拚2035年完工，議員郭鴻儀表示，規畫的捷運藍線行經仁德、歸仁、...

台南蛋黃區九六新村都更案說明會 市府可取得250戶公社

台南市政府目前已陸續完成二空新村A、B區、精忠二村、東區平實一、二期、自強新村及中興新城等國有地都市更新開發招商程序，九...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦