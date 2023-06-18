揮別淹水 斗南猴悶溝圳全線完工

雲林縣斗南鎮盛產稻米、絲瓜及馬鈴薯，但農水設施猴悶溝圳渠道內多處破損、滲漏，讓農田飽受淹水之苦，農委會進行修繕，昨天「最後一哩路」主幹線完工，全線通水，未來可穩定供給周邊94公頃灌溉用水。立委劉建國建議圳道旁道路沿線規畫綠色廊道，做為民眾休閒親水空間。

農委會投入1196萬多元修繕，「最後一哩路」主幹線終於完工，全線通水，猴悶溝圳清朝時期建造，開圳至今逾300年，原以茅草、黏土等材料建構，1947年後陸續整建重力堰、砌石墻、延長堤防、改修排砂門，及改善引水入圳的構造物渠首工等設施，1959年八七水災損壞嚴重重建，後續因水路內砌石墻破損、滲漏水，進行過3次分段改善工程。

但分段修繕效益有限，周邊農田腹地廣大，農民栽種重要經濟作物水稻、竹筍、絲瓜、馬鈴薯等，逢汛期經常遭受溢堤淹水威脅，造成財務損失，苦不堪言。

立委劉建國去年9月和農委會主委陳吉仲會勘，中央決定投入1196萬多元，推動主幹線改善工程完成最後一哩路；農田水利署副署長兼雲林管理處長林國華說，該工程2月動工，改善長約358公尺矩型座槽，及長約570公尺兩側重力式擋土牆，結構全面更新為混凝土，昨天全線完工。

劉建國表示，農田水利扮演台灣文化歷史及環境教育重要角色，如何將水留住是島嶼型國家台灣面臨重要課題，他認為，圳道旁道路沿線可規畫綠色廊道，成為民眾休閒漫步親水空間，將向中央提議設置。