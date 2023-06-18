台南捷運藍線拚動工 沿路人行道多破損

六都僅台南無捷運，進度最快藍線工程2026年動工興建，力拚2035年完工，議員郭鴻儀表示，規畫的捷運藍線行經仁德、歸仁、關廟區主要生活圈，但人行道破損、障礙物等問題複雜，要求提前規畫，不要等捷運完工再改善。

市長黃偉哲說，如何讓行人空間更安全，是他努力改善的，已提報中央爭取20多億元改善，民眾期待改善更快更完善，會繼續努力。工務局表示，包括藍線在永康區小東路人行道及中華東路改善工程，都已完成規畫，向營建署爭取1億多元經費改善。交通局說，對進出站動線、乘車位置與候車地點會留設行人通行空間。

郭鴻儀說，捷運藍線主線從永康大橋站到東區文化中心，沿途經永康中華路和東區中華東路人行道，以及藍線延伸線以182線道為主，東門路到仁德轉運站，人行道破損、機車停車占用，還有管線電箱障礙物、騎樓占用、攤販等問題複雜，「幾乎找不到一段完整」，捷運網完成若人行道不便、停車有問題，都很難成功。

郭鴻儀提醒有些人行道改善後，變電箱還存在，還有落差等問題，身障人士無法行走，只做「半套」；歸仁區新豐高中與歸仁國中小通學步道，爭取前瞻建設核定5400萬元，但只改善學校週邊，過街就沒有了，人行道都是斷點沒有意義。

工務局長蘇金安表示，捷運藍線在永康區中華路段，永康區公所提報人行道更新工程，完成規畫設計，向營建署爭取工程費1億6280萬元；捷運藍線東區中華東路一段，由工務局辦理凱旋路至中華陸橋改善工程，完成規畫設計，向營建署爭取工程費1億2530萬元，審核中。人行道變電箱障礙有190個逐年遷移。

交通局說，目前也針對進出站動線、乘車位置與候車地點，及各種公共運輸載具間連結規畫，將透過土地開發規畫，留設公共空間供停車、轉乘及人行通行空間。