台中國家歌劇院昨接炸彈恐嚇信 今入場觀眾須安檢
台中國家歌劇院昨天下午收到炸彈恐嚇信，第一時間向警方報案，並閉館疏散現場民眾，未發現有爆裂物。歌劇院今天不敢大意，除了減少開放館內出入口，入場觀眾須接受安檢，警方則不定時巡邏，目前未發現特殊狀況。
昨天下午1時40分，台中國家歌劇院接獲台中市文化局通報收到恐嚇訊息，內容提及「歌劇院有炸彈」，文化局第一時間向轄區派出所報案，警方初步掌握網路位址(IP)來自日本。
歌劇院為慎重起見，昨天立即組織安全小組配合警方分隊巡檢，範圍包含一至六樓館內公共空間與三劇場空間，同步閉館疏散現場民眾。
台中國家歌劇院表示，今天減少開放館內出入口，並加強安檢，入場觀眾須接受安檢。警方也不定時前往巡邏，目前未發現特殊狀況。
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