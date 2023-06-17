台南永康精華地近兩公頃閒置數十年 將闢「文化社宅」

台南市人口最多的永康區台南大學對面近兩公頃空地閒置數十年，裡面幾棟廢棄多年的原台南農校宿舍破爛不堪搖搖欲墜。立委林宜謹爭取中央協助在後方闢建社會住宅，下午與營建署長吳欣修、市府、在地議員等地方人士會勘。吳欣修表示，已規畫464戶社會住宅，結合一旁的中山南路「歷史建物群」，未來幾年政府預估投資20多億，將成為台南市特有的「文化社宅」蛋黃區。

他表示，結合中山南路對面的台南大學附中等學校，還有中山南路旁的歷史建物整體規畫，對附近地區的發展幫助非常大。永康是台南人口最多的地區，地方很擔心將造成嚴重交通阻塞，但是未來這一區的道路規畫從北側出入，不會造成地方交通問題。

立委林宜謹表示，中山南路旁這一塊歷史建築很多民眾反映破破爛爛沒整理很久了。擔任議員時就爭取文化局撥經費整修，但是經費太龐大無法負擔。擔任立委以為後爭取了3600萬改善但是還是當然不夠讓街面活絡起來。後面後面這一大片地興建社會住宅，加上地方活動中心，未來只租不賣，可以鼓勵年輕人來這邊居住，又有社福中心、托嬰中心，對地方幫助很大，4百多戶也可能有很多幼兒有需求，如果還有空地也可以闢建幼兒園。