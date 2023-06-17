斗南農民終於揮別淹水日子 猴悶溝圳全線都修好了

雲林縣斗南鎮盛產稻米、絲瓜及馬鈴薯等多種農作物，但主要的農水設施猴悶溝圳使用超過半世紀，年久失修，渠道內面多處破損、滲漏，甚至出現掏空現象，附近農田近年飽受淹水之苦，農委會投入1196萬多元修繕，今天「最後一哩路」主幹線終於完工，全線通水，未來可穩定供給周邊94公頃灌溉用水。

猴悶溝圳於清朝時期建造，開圳至今已逾300年，原以茅草、黏土等材料建構，至1947年後陸續整建重力堰、砌石墻、延長堤防、改修排砂門，及改善引水入圳的構造物渠首工等設施，1959年的八七水災中也因損壞嚴重重建，後續因水路內砌石墻破損、滲漏水，進行過3次分段改善工程。

但分段修繕的效益仍有限，且周邊農田腹地廣大，農民栽種的是重要經濟作物水稻、竹筍、絲瓜、馬鈴薯等，逢汛期時卻經常得受溢堤淹水威脅，造成財務損失，苦不堪言。

立法委員劉建國去年9月和農委會主委陳吉仲會勘後，中央決議投入1196萬多元推動主幹線改善工程完成最後一哩路；農田水利署副署長兼任雲林管理處長林國華表示，該工程2月動工，改善長約358公尺的矩型座槽，及長約570公尺的兩側重力式擋土牆，結構全面更新為混凝土，今天全線完工。