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台灣淪行人地獄 南市議員爆料「這些人」施壓：當初做錯了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市議員郭鴻儀在議會詢問市長黃偉哲那一種狀況停車才是對的，黃偉哲結果答對。記者吳淑玲／攝影
台南市議員郭鴻儀在議會詢問市長黃偉哲那一種狀況停車才是對的，黃偉哲結果答對。記者吳淑玲／攝影

台灣被形容為「行人地獄」，台南市議員郭鴻儀昨天在議會指出，當年仁德區中山路兩側人行道本來是按照交通部公布的示意圖規畫，有停車格及公車灣等，但因為商家不接受，加上民代施壓，造成現況行人不安全，現在回頭看「當初做錯了」，不只仁德中山路還有永康中華路等，很多馬路都是同樣情形，希望市府未來規畫「對的就要堅持」。

市府工務局長蘇金安表示，目前營建署重視行人安全，人行道改善都是按人本環境規畫。

郭鴻儀是基層公務員出身，也曾擔任仁德區公所祕書、區長，對於地方建設相當熟悉，以10多年擔任建設課長實際參與人行道建設的經驗，指目前很多馬路造成行人的不方便和不安全，其實都是以前留下來的後果。

郭鴻儀說，當時人行道是按交通部示意圖規畫，有停車格位還有公車停車灣，但商家不接受，認為機車可停在人行道上，為什麼還要留停車灣，這是10多年前的概念，也透過一些民意代表一直施壓，就沒有按施工圖施工，現在回過頭去看「當初做錯了」，

市長黃偉哲問說，「公所因為民代的壓力，就屈服了？」郭鴻儀說，因為民代的壓力，公所就屈服了，機車停車位沒有做，就出現如今停在人行道上的亂象等，因為當時是「民比較大」。

他提出來是希望市府未來做人行空間改善時，一定要堅持，對的就要去做，「合理的設計可以保護行人的安全」，依照交通部公布的示意圖，有停車位、路口10公尺內禁停車，縮減車道增加行人空間，行穿線退縮、增設庇護島等，好好的去做檢討，未來規畫好的就要堅持。

台南市議員郭鴻儀在議會坦言10多年前的道路設計，未留停車空間，造成行人不方便和不安全，「當初做錯了」。記者吳淑玲／攝影
台南市議員郭鴻儀在議會坦言10多年前的道路設計，未留停車空間，造成行人不方便和不安全，「當初做錯了」。記者吳淑玲／攝影
台南市仁德區中山路人行道亂象，上面還有公車站牌影響通行。圖／市議員郭鴻儀提供
台南市仁德區中山路人行道亂象，上面還有公車站牌影響通行。圖／市議員郭鴻儀提供
台南市仁德區中山路人行道亂象，上面還有公車站牌影響通行。圖／市議員郭鴻儀提供
台南市仁德區中山路人行道亂象，上面還有公車站牌影響通行。圖／市議員郭鴻儀提供
台南市仁德區中山路人行道亂象，上面還有公車站牌影響通行。圖／市議員郭鴻儀提供
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人行道 交通部

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