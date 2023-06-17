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下了個寂寞？曾文水庫一片綠草 嘉義連日雷雨挹注仍黃燈

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
曾文水庫今天蓄水率增加至14.2%，但嘉縣大埔鄉情人公園仍是綠草一大片。圖／民眾提供
曾文水庫今天蓄水率增加至14.2%，但嘉縣大埔鄉情人公園仍是綠草一大片。圖／民眾提供

嘉義連日雷雨挹注，仁義潭和蘭潭水庫5月19日兩水庫合計剩646萬噸，為今年最低點，近1個月雨水較豐沛，今天上午11點止2水庫倍增合計1552.28萬噸，仁義潭蓄水量為43.4％、嘉市蘭潭為51.5％，讓原本吃緊的水情獲得舒緩，但還是要節約用水。

水公司第五區管理處指出，嘉義仍維持減壓供水黃燈，減壓時段自夜間11時至隔日清晨5時，暫無調整。

曾文水庫和烏山頭水庫今天上午10點止，合計蓄水量1億0590萬噸，嘉南平原2期稻作6月21日將開始供灌，計畫水量約1.4億萬噸，比目前2水庫蓄水量還多，水情仍不能鬆懈。

曾文水庫蓄水率今天增加至14.2%，較昨日水量上升約0.43%，有些微回漲，但大埔曾文水庫集水區仍是一大片綠草；民眾說，間歇一個多月的梅雨鋒面，下了個寂寞！

大埔鄉長吳明勳表示，因要供2期稻作供灌，曾文水庫集水區水都先下放到烏山頭水庫，但對當地的觀光產業是大減分的，光要搭遊艇的落差一次就要爬285階梯，讓許多遊客望而卻步，他則是爬梯最大的苦主。

嘉義縣市的仁義潭和蘭潭水庫今天合計1552.28萬立方公尺，進水量有明顯增加，但嘉義區仍維持減壓供水黃燈。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市的仁義潭和蘭潭水庫今天合計1552.28萬立方公尺，進水量有明顯增加，但嘉義區仍維持減壓供水黃燈。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市的仁義潭和蘭潭水庫今天合計1552.28萬立方公尺，進水量有明顯增加，但嘉義區仍維持減壓供水黃燈。記者呂慧瑜／攝影
嘉義縣市的仁義潭和蘭潭水庫今天合計1552.28萬立方公尺，進水量有明顯增加，但嘉義區仍維持減壓供水黃燈。記者呂慧瑜／攝影

曾文水庫集水區 烏山頭水庫 嘉義 蘭潭

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