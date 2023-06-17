雲林醫院急診塞爆 五月急診人次較四月增加千餘人

5月1日COVID-19疫情解封後，全國各地醫院都傳出急診壅塞狀況，雲林縣急救責任醫院也受到影響，全縣5月急診就醫人次較4月增加1557人次，其中以台大雲林分院斗六院區、若瑟醫院最為壅塞，雲林縣衛生局呼籲民眾落實分級醫療。

上一次雲林縣急診出現壅塞是去年5月疫情進入高峰的時候，今年COVID-19解封後，各地醫院急診都出現壅塞，雲林縣5月急診就醫總人次有1萬6733人次，較4月1萬5176人次上升1557人次，且集中在特定醫院。

台大雲林分院斗六院區為雲林縣唯一重度級急救責任醫院，但該院近2周急診就醫資料，屬於腦中風、車禍重大外傷等檢傷一、二級的急重症病人只占1至3成，近8成為檢傷三至五級如尿道炎、感冒、腸胃道疾病等輕中症病人，醫院每日待床人數高達70多人，為急診一線醫護人員帶來很大負擔。

雲林縣衛生局曾春美表示，covid-19已經降級，但很多民眾只要稍微有一點發燒就要去急診，其實很多症狀是直接到門診就醫即可，特別是新型A流、covid-19正流行，民眾都擠進急診室反倒會增加感染風險。

她呼籲民眾如遇緊急送醫情況，應依照消防局判斷分流送往就近適當醫院急救，避免湧入單一醫院，造成急診壅塞加劇，針對非常態急診壅塞情形，衛生局已請各醫院強化醫院調床機制，加速病床周轉，她也呼籲醫院之間也可藉由院際間轉診系統轉至後送醫院就醫，提供病人適切的醫療照護。

曾春美說，目前各醫院面臨疫後醫護人力重新盤整、醫院評鑑等因素，間接影響急診醫護人力及醫院病床收治調度，衛生局已向中央反應目前急診擁塞情況及醫院建議事項，並建請中央調整新冠確診政策，以兼顧防疫及醫療量能運作平衡。