義大利參議院副議長拜會台南市 黃偉哲選在南美館接待

義大利參議院副議長錢益友(Gian Marco Centinaio)及參議員慕雷莉(Elena Murelli)一行今天抵達台南拜會市長黃偉哲。義大利參議院副議長率團訪團為義大利新政府上任後來台最高層級，14日至19日訪台行程多集中台北並密集拜會中央部會，黃偉哲是錢益友此行唯一拜會的地方首長，為表歡迎，安排在台南市美術館親自接待，暢談台義城市交流等議題。

繼法國眾議會副議長李察4月來訪後，台南市再度迎接重要國賓。黃偉哲和副市長兼南美館董事長趙卿惠、新聞及國際關係處長蘇恩恩、台南市美術館長林秋芳共同接待。

黃偉哲表示，義大利是舉世聞名的藝術文化國度，因此他特意選在台南市美術館迎接嘉賓。台南將在明(2024)年舉辦一系列台南400活動，非常期待義大利的文化團體、藝術品等能一同加入，成就更璀璨的台南400。

黃偉哲說，希望能與曾任義國農業暨觀光部長的錢益友副議長強化城市合作、進行農業觀光等交流。錢益友副議長也回應表示，他回國會與義國人民分享台南的城市魅力，讓台南等台灣地方城市成為義大利人的旅遊選擇。

錢益友副議長表示，行前許多人跟他推薦台南，包含提到台南的文化觀光興盛、美食眾多以及天氣宜人，讓他行前就對台南充滿好奇，因此非常開心今天能親自造訪這座美麗的城市。

副議長並表示，他曾擔任過地方城市的副市長並負責文化觀光事務，清楚地方政府推動相關工作的辛苦與重要性，他此行也已與台灣中央部會討論到文物及農業的交流，非常期待雙方後續的合作。

錢益友副議長為義國政壇重量級友台人士，曾與慕雷莉參議員等歐洲議員公開支持台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會。他除了擔任參議員、副議長等職外，也曾於2018年擔任義大利的農業觀光部長。