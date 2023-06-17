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每案最高補助40萬元！台南築角15團體9校獲核定

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南「築角」賽競爭激烈，15團體與9校獲核定，每案最高補助40萬元。圖／都發局提供
台南「築角」賽競爭激烈，15團體與9校獲核定，每案最高補助40萬元。圖／都發局提供

台南市府都發局舉辦的台南築角提案選拔，獲選者包括青年團隊與社區均能獲得當年度補助，築角賽每案最高40萬元，駐村型最高80萬元，在競爭激烈下有15案脫穎而出。

都發局表示，今年台南築角吸引來自逢甲、淡江、文化、銘傳、中原、正修、高雄、聯合、台中科大、嘉義、崑山、中華科大、亞洲及南應科大等14所大專院校共計168位同學參與角逐入圍。

最終由9所大專院校結合新營姑爺、後壁嘉田、東山聖賢、佳里禮化、永康鹽興、北區大仁、南區白雪、左鎮公館、善化嘉北及台南市養鹿協會等10個民間團體，獲得補助核定，將於今年暑假期間進駐營造，努力角逐今年的最佳築角。

另進階型的駐村計畫，包括後壁的頂長、侯伯、崁頂等社區、柳營天主教守護生命關懷協會、麻豆倒風內海文史工作室等5個民間團體也都同時獲得補助，當中融合建築師、學校老師、藝術家老手的參與，引導對生命關懷、藝術、食農等等環境議題，創作相當多元且豐富。

今年善化嘉北、南區白雪社區的老宅頹屋等閒置地，期許開發出新地景；佳里禮化、左鎮公舘、後壁嘉田將改造公共活動場域周邊，牽繫著居民的生活文化；及後壁侯伯、崁頂及麻豆倒風內海工作室將打造聚落的街角，其他還有如後壁頂長的療癒小棧、北區大仁的舊眷落核心綠地新憩點，讓居民都引領期盼帶來新觀感。

進入實質補助的計畫將於9月前完成創作，待暑假結束後市府將舉辦決選，再從各組的實際完成作品中選拔出「最佳築角」，請大家拭目以待。

台南市長黃偉哲長期支持青年積極投入參與社造，期待今年有更多的夥伴一起攜手「作伙鬥陣行」，接續優化環境空間。

台南「築角」賽競爭激烈，15團體與9校獲核定，每案最高補助40萬元。圖／都發局提供
台南「築角」賽競爭激烈，15團體與9校獲核定，每案最高補助40萬元。圖／都發局提供
台南「築角」賽競爭激烈，15團體與9校獲核定，每案最高補助40萬元。圖／都發局提供
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