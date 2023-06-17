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台南登革熱疫情持續 不配合清理開出百餘張罰單
台南登革熱疫情持續，市政府今天繼續在「疫情紅區」仁德區成功里與仁和里清理孳生源、噴藥殺蚊。然而即使疫情爆發，仍有許多民眾不願意清理有病媒蚊、幼蟲積水，甚至有人拒絕噴藥，已開出1百多張罰單，市府呼籲民眾不要不當一回事。
成功里長鄭晴而表示，光是成功里就有2500百多戶，有許多空屋還有空地所有人一直沒有管理清理，先前一周多來不斷下雨，病媒蚊大量孳生，還有很多住戶周遭有積水容器也不清理，勸導不聽只好開單，希望這兩天能夠全面清理完畢。
市府表示，仁德成功、仁和兩里所在的主要疫區「二空新村」，今天會完成全面噴藥，擴大清理病媒蚊孳生源，目前確診個案大都在仁德成功里，有信心圍堵不會擴散到附近社區，希望控制在100例內。
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