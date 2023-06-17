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三山國王信仰傳海外 馬來西亞分靈今回娘家

聯合報／ 記者陳雅玲陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟是國家三級古蹟，6年前分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟是國家三級古蹟，6年前分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影

雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟是國家三級古蹟，至今已有近400年歷史，分靈全台及東南亞各國，其中，睽違6年、分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。

馬來西亞沙勞越的古晉三山國王是民國92年從大埤三山國王廟分靈至馬來西亞奉祀，受到疫情影響，已經6年不曾回娘家，這次趁著疫後解封飄洋過海回來祖廟會香。

太和街三山國王廟主委劉瑞德與馬來西亞沙勞越的古晉三山國王廟主委田德興今天互贈禮物及匾額，強調日後會加強交流，祖廟也依循往例，為回娘家的三尊神像換上新裝。

劉瑞德說，明年是太和街三山國王廟建廟400年，廟方已著手規畫相關事宜，目前正在整建近500坪的公園，完工後可望為地方增加一處休閒場所。

雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟是國家三級古蹟，至今已有近400年歷史，分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟是國家三級古蹟，至今已有近400年歷史，分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟至今已有近400年歷史，6年前分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟至今已有近400年歷史，6年前分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟是國家三級古蹟，睽違6年分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影
雲林縣大埤鄉太和街三山國王廟是國家三級古蹟，睽違6年分靈至馬來西亞沙勞越的古晉三山國王今天遠渡重洋回娘家，受到熱烈歡迎。記者陳雅玲／攝影

馬來西亞 疫情 東南亞

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